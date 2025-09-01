MenaRD recibe reconocimiento de Orgullo de la Dominicanidad en los Premios Dominicanísimo 2025

El atleta Red Bull y referente mundial del gaming, Saul Mena, mejor conocido como MenaRD. ( FUENTE EXTERNA )

El referente mundial del gaming, Saul Mena, mejor conocido como MenaRD fue galardonado con el premio Orgullo de la Dominicanidad, durante la ceremonia de los Premios Dominicanísimo 2025.

Este reconocimiento destaca su impacto y trayectoria como uno de los dominicanos más influyentes en el ámbito deportivo y cultural.

MenaRD, se convirtió en 2017 en el jugador más joven en ganar el campeonato mundial de Street Fighter V. Desde entonces, ha acumulado varios títulos en torneos internacionales, incluyendo una actuación invicta en los EVO Awards de Japón y Las Vegas en 2025.

Asimismo, ha servido de inspiración para una nueva generación de gamers dominicanos, impulsando el desarrollo de la comunidad esports en el país y demostrando que la República Dominicana puede brillar en escenarios globales de alto nivel.

MenaRD hizo un run perfecto en EVO 2025, llegando a la Gran Final sin perder un solo encuentro. No solo ganó un torneo con más de 4,000 participantes, sino que lo hizo de forma invicta, avanzando en su totalidad por el cuadro de ganadores (winners).

Único record

Saul Mena es el único jugador en el mundo con este récord, contando que es dos veces campeón de la Capcom Cup, dos veces campeón del EVO Japón, que, aunque pertenece al mismo circuito, representa una región distinta.

Además, es capitán y campeón con el equipo Bandits en la Street Fighter League, campeón del Red Bull Kumite, y ahora añade a su lista el EVO de Las Vegas, torneo considerado el más prestigioso, no por su premio económico, sino por su altísimo nivel de dificultad.



