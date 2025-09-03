Adoturd firma acuerdo histórico con la SDOT

El presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT), Dr. Héctor José López Estévez, (izquierda) y el presidente de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd), Yerik Pérez. ( FUENTE ECTERNA )

¡Grandes noticias para el turismo deportivo dominicano!

Este miércoles, la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD) ha sellado un histórico acuerdo de colaboración con la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT), que permitirá integrar la salud y el turismo deportivo.

Este convenio, rubricado por el presidente de ADOTURD, Yerik Pérez, y el presidente de la SDOT, Dr. Héctor José López Estévez, es un paso gigante en la consecusión de objetivos y metas comunes por parte de ambas instituciones.

Juntos, trabajarán para fortalecer el turismo deportivo y la salud en el país, promoviendo la prevención de lesiones, la educación médica y la seguridad en todos los eventos que organicen.

Como señaló Yerik Pérez, "la unión entre el sector médico especializado y el turismo deportivo abre una nueva etapa de innovación y colaboración, posicionando a la República Dominicana como referente en la organización de eventos con calidad, seguridad y sostenibilidad".

Además explicaron que este acuerdo establece un marco de cooperación orientado a desarrollar un fomento de investigación científica aplicada al deporte y al turismo, así como la creación de programas de capacitación y educación médica dirigidos a profesionales, atletas y gestores del sector.

Serie de actividades

La ruta crítica de las actividades en conjunto, incluirá la participación conjunta en ferias, congresos y simposios nacionales e internacionales y la gestión de alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas y organismos internacionales.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y contempla la posibilidad de renovación. Ambas instituciones subrayaron que la iniciativa se enmarca en el esfuerzo por consolidar al país como destino de clase mundial en turismo deportivo, siempre acompañado de políticas responsables de salud y prevención.

Adoturd invitó recientemente all senador Gustavo Lara Salazar, presidente de la Comisión de Deportes del Senado, para llevar a cabo una visita a la academía de béisbol de los Padres de San Diego en San Cristobal, en donde se mostró el proceso de desarrollo integral que realizan las Grandes Ligas en el país.