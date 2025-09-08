Atletas de 10 países compiten en Regata Pre-Centroamericana y del Caribe celebrada en Puntarena

Ganadores de una de las categorías de la Regata Pre-Centroamericana y del Caribe celebrada en Puntarena ( FUENTE EXTERNA )

Con la participación de 41 atletas extranjeros y 10 nacionales, procedentes de 10 países de la región, se celebró en Puntarena la Regata Pre-Centroamericana y del Caribe, organizada por la Federación Dominicana de Vela (Fedovela) y la Confederación Centroamericana y del Caribe de Vela (Cocecave).

La competencia, que reunió a más de 500 espectadores, tuvo lugar del 29 al 31 de agosto en Puntarena, Salinas, Baní.

Se compitió en dos clases, ILCA y Sunfish, tanto en la rama femenina como masculina, con la presencia de delegaciones de Antigua, Aruba, Bahamas, Belice, Guatemala, Islas Vírgenes, México, Puerto Rico, Venezuela y los anfitriones de República Dominicana.

En la categoría ILCA 6 femenino, la mexicana Elena Oetling obtuvo la medalla de oro con un "desempeño impecable".

En ILCA 7 masculino, Pedro Fernández, de Puerto Rico, se alzó con el primer lugar.

En Sunfish masculino, el también puertorriqueño Sebastián Medina lideró la flota, mientras que en Sunfish femenino la venezolana Daniela Rivera conquistó la primera posición.

Competencia clasificatoria

La vela es una de las disciplinas tradicionales del programa náutico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y este evento sirvió como clasificatorio hacia competencias del ciclo olímpico, incluyendo los Juegos Panamericanos y Olímpicos.

Los organizadores explicaron que la zona de Salinas fue seleccionada "luego de un proceso exhaustivo de estudio para determinar las necesidades de infraestructura y condiciones de la sede".

Puntarena fue destacada como la mejor ubicación, no solo del país sino de la región, por sus aguas tranquilas, vientos promedio de 15 nudos, accesibilidad, seguridad y facilidades para atletas y público.

Con esta regata, la República Dominicana dio inicio al calendario de eventos clasificatorios y de fogueo rumbo a la cita multideportiva regional, consolidando su rol como sede y protagonista del deporte centrocaribeño.

"Puntarena es un destino ideal para la práctica de la vela y los deportes náuticos gracias a sus excepcionales condiciones de viento y mar. Haber sido escogida para este evento la posiciona como un referente del turismo náutico y deportivo", señalaron las entidades organizadoras.

El destino se diferencia de otros en la región al ofrecer vientos estables y permanentes, condiciones favorables para la navegación y facilidades que lo convierten en una opción atractiva para que federaciones internacionales lo consideren como subsede de futuros torneos de alto nivel.

Sobre Puntarena

Con la misión de convertirse en el proyecto turístico e inmobiliario de referencia de la región Sur de la República Dominicana, Puntarena es un entorno orientado a la familia que busca crear recuerdos y experiencias atemporales, concebido en una sinergia entre el turismo y el desarrollo económico del área en un ambiente ecológicamente sostenible.

Puntarena se alza como un auténtico paraíso que cautiva a sus visitantes con atardeceres de ensueño, colinas desérticas, la majestuosa danza de flamencos y pelícanos que pueblan sus cielos, y la serena caricia del suave oleaje en sus siete kilómetros de costa marina.

Mas información: https://www.puntarena.com.do/es/