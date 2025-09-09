BCRD inaugura sus XXVIII Juegos Interdepartamentales 2025

Beatriz Pirón deja inaugurados los Juegos Interdepartamentales del Banco Central de la República Dominicana ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, pronunció las palabras de inauguración de los XXVIII Juegos Interdepartamentales 2025 del Banco Central.

La competencia bancentraliana es un evento deportivo en el que los participantes compiten fomentando su compañerismo, que, unido al esfuerzo y al ingenio, son elementos constitutivos de la excelencia en la institución.

Valdez Albizu expresó en su discurso inaugural que "la importancia de estos juegos se halla en la superación que forja nuestro carácter, una muestra palpable de la calidad humana, la lucha por alcanzar logros, el respeto por el adversario y el espíritu de equipo que define en buena parte la esencia de lo que somos".

Asimismo, anunció que "para este año, decidimos realizar una especial dedicatoria a la pesista olímpica dominicana, Beatriz Pirón, ganadora de múltiples medallas, entre las que destacan el oro y bronce de los Juegos Panamericanos Cali 2025. A Beatriz la reconocemos por sus aportes realizados al país a través de la halterofilia, destacándose en este deporte olímpico mediante una carrera profesional con una conducta ejemplar, dentro y fuera de la competencia".

En ese tenor, agregó "Beatriz destaca por su dedicación, esfuerzo y disciplina, sumados a la perseverancia que le ha permitido participar en cuatro Juegos Olímpicos representando a la República Dominicana, algo sencillamente extraordinario para una atleta, lo que la convierte en un orgullo nacional, digna de admiración".

El protocolo

En la actividad se realizó un acto de izamiento de banderas acompañado del Himno Nacional, interpretado por la Banda de Música de la Armada Dominicana, seguido de las palabras de apertura por parte del presidente de la Junta Directiva del Club de Empleados y director Administrativo del BCRD, Benigno Alcántara, para luego proceder con el juramento deportivo, pronunciado por Hipólito Batista, del Departamento Cultural del BCRD.

A Beatriz Pirón se le entregó en reconocimiento a su trayectoria deportiva una moneda conmemorativa de los 70 años del BCRD y una placa de reconocimiento.

"Luchar con voluntad y esfuerzo por ganar, así como por superar cada desafío que la vida nos presenta. El mérito está en participar, en el camino que recorremos para lograrlo, en la satisfacción con uno mismo. El premio mayor está en representar a la República Dominicana en el mundo", expresó Pirón.

En esta versión 28 de los juegos estarán participando durante dos meses, cerca de dos mil atletas representando a 28 departamentos y delegaciones del BCRD, que competirán en unas 19 disciplinas.

Las disciplinas

Se competirá en ajedrez, baloncesto, billar, bicicleteada, boliche, béisbol (pequeñas ligas), carreras de cinco (5K) y diez (10K), dominó, fútbol, natación, rally a pies, taekwondo, sóftbol, tenis de campo, tenis de mesa, voleibol, videojuegos, zumba, así como en el novedoso torneo de vitilla.

Los presentes

En la actividad estuvieron presentes, además, la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el miembro de la honorable Junta Monetaria del Banco Central, Arturo Martínez Moya; el gerente, Ervin Novas Bello; el contralor, José Manuel Taveras Lay, así como otros funcionarios y colaboradores junto a sus familiares.