Michel la "Zarza" Rivera regresa al ring el próximo 12 de septiembre frente al mexicano Néstor Luna

El destacado púgil dominicano Michel "La Zarza" Rivera regresará al ring el próximo día 12 del presente mes para enfrentar al experimentado boxeador mexicano Néstor Luna en el marco de una atractiva velada que tendrá como escenario el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y que está siendo organizada por la empresa Shuan Boxing.

Rivera y Luna combatirán a la distancia de 10 asaltos en la división del peso welter junior (140 libras) ocuparán el turno estelar de la vela que incluye otros 9 combates.

El dominicano Rivera tiene récord profesional de 26 victorias con 14 nocauts y una sola derrota. En cambio Luna presenta marca de 10 triunfos, siete nocauts, un empate y cuatro derrotas. El mexicano nunca ha sido noqueado.

Una gran expectativa ha causado entre la fanaticada dominicana el regreso de la "Zarza" Rivera.

Se recuerda que la "Zarza" en su último combate celebrado en Estados Unidos, el 27 de julio del 2024, derrotó por decisión al argentino Hugo Roldán.

Vuelve al ring después de un año y dos meses sin subir al ring.

"Este combate para mi reviste mucha importante debido a que será el primero luego de una larga ausencia, sé que mi rival viene con la intención de ganarme. Luna como todo mexicano es un guerrero y de ninguna manera puedo subestimarlo", señaló Rivera desde su campo de entrenamientos en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

La "Zarza" Rivera dijo que ha realizado la mejor preparación de su carrera, esta vez de las manos del experimentado entrenador cubano Ismael Salas.

Destacó que por espacio de dos meses ha estado trabajando junto a Salas y un equipo de profesionales entre los cuales mencionó al ex boxeador Thomas Dulorme.

Agregó que ha estado preparándose junto al actual campeón mundial del peso mediano (160 libras), Carlos "Caballo Bronco" Adames, quien lo ha ayudado mucho con sus sabios consejos y ética de trabajo.

"Ha sido una preparación al 100, trabajar junto a Ismael Salas y gente como Dulorme ha sido una maravilla. He aprendido mucho y eso todo el pueblo dominicano y el mundo se dará cuenta el próximo día 12", preciso Rivera.

Con relación a sus planes futuros, dijo que por lo pronto en su mente solo está la idea de vencer de manera convincente el próximo día 12 al mexicano Néstor Luna.

Sin embargo, adelantó que luego de la victoria ante Luna, se concentrará en buscar todos los títulos universales de las 140 libras.

Néstor Luna

El mexicano declaró que su enfrentamiento contra Michel Rivera lo ve como una gran oportunidad de dar el gran salto a las Grandes Ligas del boxeo.

Precisó que ha visto muchas veces pelear a Rivera por la televisión y nunca imaginó que pudiera enfrentarlo.

"Es una gran oportunidad que se me brinda de dar el salto a las Grandes Ligas del boxeo y voy a Dominicana en busca de mi gran sueño de ser grande en este deporte", dijo Luna, quien es campeón regional de las 140 libras versión Consejo Mundial de Boxeo.

Agregó que viene a Dominicana con la única intensión de derrotar a como dé lugar a la "Zarza"Rivera.