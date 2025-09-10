Fedosa presenta equipo sub-23 para el Campeonato Panamericano de Softbol Masculino

Jendry Torres Bueno parte clave en la ofensiva del equipo nacional sub-23, que disputará en Argentina, un puesto al mundial de softbol 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) presentó este miércoles el equipo nacional sub-23 que representará al país en el II Campeonato Panamericano de Softbol Masculino de Lanzamiento Rápido (molinete), evento clasificatorio para el Mundial de 2026.

El torneo se celebrará del 13 al 20 de septiembre en el estadio Arnaldo Bautista Gómez, ubicado en Santa Rosa y otorgará cuatro plazas al mundial del 2026. Es organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés).

En total, ocho equipos competirán en el certamen, entre ellos:

Venezuela, No. 2 del mundo

Los locales Argentina (3)

Canadá (4)

Estados Unidos (5)

México (9)

Guatemala (12)

Perú (34)

El conjunto criollo estará compuesto por los lanzadores Jonni Javier Suriel, Elixandro José Bueno, José Rafael Rosario y Yúnior Alexander Vásquez Liz. Como receptores figuran Darlyn De Jesús Báez y Samuel Peña Reyes, quien también cubrirá la primera base.

En el cuadro interior estarán Enderson Cabrera Díaz, Albert Antonio Díaz Ciriaco, Yokaire Quezada Beato, Mike Andrews Márquez Peralta, Eliezer Tate Rodríguez, Yordin Rafael Valdez Martínez, y Jendry Scory Torres Bueno que será utility.

Los jardines serán defendidos por Jefry Amelio Vázquez Tapia, Kelvi Francisco y Darlin Dariel Payamps Brito.

Cuerpo técnico y preparación

El equipo será dirigido por Sergio La Hoz, con la asistencia de Santiago Paulino Díaz, José Rafael Bueno y Fernando Gómez. Nicolás Silverio que será fisioterapeuta y Nelson Well será el delegado.

Fabio De León Sánchez, gerente general de selecciones nacionales, y Garibaldy Bautista, presidente de la Fedosa, destacaron que el equipo fue conformado tras una serie de showcases donde se evaluaron el talento y las habilidades de los jugadores.

"Es un equipo integrado por jóvenes vistos en varios showcase, donde mostraron sus talentos y exhibieron sus habilidades que fueron evaluadas por el cuerpo técnico dirigido por Pedro Franco", indicaron.

Aspiraciones

Hasta el momento, ya están clasificados al Mundial de 2026 los equipos de Japón, Australia, Nueva Zelanda, República Checa, Singapur, Colombia (anfitrión) y Dinamarca. Se espera que África clasifique un equipo adicional para completar los 12 participantes.

En ese orden indicaron que tuvieron un periodo de entrenamientos, donde se observó el bateo, los lanzamientos, y la defensa, que se completó con charlas y otras actividades relacionadas con el evento donde van a participar.

"Confiamos en el material joven, apostamos a un relevo generacional que cumplirá el propósito de mejorar el nivel donde somos sexto en las américas y 10 en el mundo", señalaron ambos dirigentes en una nota de prensa.