Bolt confía en los jamaicanos para destronar a Lyles en los 100 metros

A dos días del inicio del Mundial de atletismo de Tokio, el mítico Usain Bolt confía en que sus compatriotas Kishane Thompson y Oblique Seville puedan destronar en la prueba reina de los 100 metros al estadounidense Noah Lyles.

En los últimos cuatro Mundiales, el oro en los 100 metros fue para estadounidenses (Justin Gatlin, Christian Coleman, Fred Kerley y Lyles, sucesivamente), pero Jamaica parece preparada para reconquistar para su isla el trono que tenía en los años de apogeo del propio Bolt.

"Kishane y Oblique han demostrado esta temporada que lo están haciendo realmente bien", afirmó Bolt este jueves en un acto con la prensa en Tokio.

"Pueden ser primero y segundo por lo que han mostrado este año. Están en forma y corriendo tiempos muy rápidos. Todo dependerá ahora de la ejecución", vaticinó en alusión a unos 100 metros que arrancan este sábado con las series y donde el domingo se disputarán las semifinales y la final.

Thompson fue plata olímpica en la línea recta el año pasado en París, perdiendo por solo cinco milésimas de segundo.

Este año, Lyles perdió en todos sus duelos contra las estrellas jamaicanas en los 100 metros, siendo superado por Thompson en Chorzow (Polonia) y por Seville en Londres y Lausana (Suiza).

Por su carácter extrovertido y su afición al show en la pista, Lyles ha sido comparado en numerosas ocasiones con Bolt.

"No creo que Noah esté tan loco como Justin (Gatlin)", apuntó, considerando que Lyles le resulta más correcto en sus intervenciones públicas.

Lyles consiguió en el pasado Mundial, en Budapest 2023, el trío de oros (100, 200, 4x100 m) que acostumbraba a conseguir Bolt en sus mejores años.

Sus récords no peligran

Bolt estará en este Mundial como espectador, ocho años después de su retirada como atleta después de la edición de Londres 2017.

Batió sus récords mundiales de 100 y 200 metros en un Mundial, el de Berlín 2009, y ambos siguen vigentes: 9.58 y 19.19.

Por el momento, Bolt no ve a nadie capaz de batir sus plusmarcas.

RELACIONADAS