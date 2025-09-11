Deury Corniel se corona campeón en la Copa de España Fórmula Kite

Deury Corniel en la Fórmula Kite celebrada en España. ( FUENTE EXTERNA )

El kitesurfista dominicano Deury Corniel, se alzó con el primer lugar en la Copa de España Fórmula Kite, celebrada el 5 de septiembre frente a la costa de Los Alcázares, entre el CAR Región de Murcia y la Punta de las Olas.

Este escenario es reconocido en el circuito internacional por sus excelentes condiciones para la navegación a vela y fue sede previa del Campeonato de Europa de Fórmula Kite rumbo a París 2024.

Durante la competencia, que se llevó a cabo del 5 al 7 de septiembre, Corniel se midió ante 18 participantes internacionales, completando hasta 15 pruebas con un máximo de seis mangas por día.

Con un desempeño sólido y consistente, el dominicano logró posicionarse en lo más alto del podio, llevando el título a su natal República Dominicana.

Corniel es un referente del kitesurf a nivel mundial.

Fue campeón mundial juvenil

Su carrera ha estado marcada por hitos importantes, incluyendo su coronación como campeón mundial juvenil de kitesurf en 2018, así como su participación en múltiples eventos internacionales donde ha puesto en alto la bandera dominicana.

Con esta nueva victoria en la Copa de España, el atleta dominicano continúa consolidando su posición como una de las promesas más fuertes del kitesurf mundial y como un embajador deportivo que inspira a la juventud.