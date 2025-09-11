Mayweather lidera las mayores ganancias por pelea en la historia del boxeo

Floyd Mayweather Jr. es el referente indiscutible cuando se habla de dinero en el boxeo. Su habilidad para negociar contratos multimillonarios, asegurar ganancias garantizadas y quedarse con porcentajes de las ventas por televisión de pago (PPV) lo han colocado en la cima de las listas económicas de este deporte.

Uno de los ejemplos más recordados es su combate contra Conor McGregor en 2017.

Solo por subir al ring, Mayweather tenía garantizados cerca de 100 millones de dólares, cifra que se multiplicó después con la venta masiva de PPV y patrocinios, elevando sus ingresos muy por encima de cualquier otro boxeador en activo.

Años antes, en 2015, protagonizó el que muchos llaman "la pelea del siglo" frente a Manny Pacquiao.

Ese enfrentamiento no solo rompió récords de audiencia, sino que dejó a Mayweather con alrededor de 180 millones de dólares en ganancias, mientras Pacquiao se quedó con poco más de 70 millones.

Otros combates

En otros combates, como frente a Oscar De La Hoya en 2007, las ganancias también marcaron precedentes: el mexicano-estadounidense recibió cerca de 52 millones de dólares, mientras que Mayweather se aseguró entre 25 y 30 millones garantizados.

Incluso en duelos de menor magnitud mediática, como ante Marcos Maidana en 2014, Mayweather consiguió ingresos garantizados de 32 millones de dólares, cifras que para la mayoría de boxeadores serían el pináculo de toda una carrera.

En la actualidad, el único peleador que se acerca a estas cifras es Saúl "Canelo" Álvarez, quien se enfrentará a Terence Crawford el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas.

Según estimaciones de medios especializados, el mexicano podría embolsarse cerca de 150 millones de dólares en esa pelea, lo que lo convertiría en uno de los atletas mejor pagados del momento. Crawford, en tanto, recibiría alrededor de 50 millones de dólares.