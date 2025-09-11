×
Mike Tyson se inclina por Canelo Álvarez en la pelea contra Terence Crawford

Expertos analizan el enfrentamiento boxístico entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, con opiniones divididas sobre el posible ganador

    Expandir imagen
    Mike Tyson se inclina por Canelo Álvarez en la pelea contra Terence Crawford
    Mike Tyson fue campeón del mundo de los pesos pesados. (AP)

    A pocas horas de la esperada pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford, la voz de una de las máximas leyendas del boxeo retumbó en la previa. 

    Mike Tyson dio su predicción para el combate del sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium y reconoció que, aunque desea que gane Crawford, cree que el mexicano tiene la ventaja.

    "Quiero que Crawford gane, pero no parece que vaya a suceder. Este tipo [Álvarez] pega fuerte, es un boxeador inteligente. Quiero verlo", expresó Tyson en declaraciones recogidas por The Independent, durante su participación en The Big Podcast, conducido por Shaquille O´Neal.

    El factor peso

    La principal preocupación de Tyson es la diferencia física. Mientras Canelo, de 35 años, competirá en su peso ideal de los 76 kilos, Crawford, de 37, subirá a esa división por primera vez en su carrera. Hasta ahora, su límite más alto había sido 70 kilos, categoría en la que se coronó el año pasado.

    Ese salto, según el excampeón de peso completo, podría ser determinante frente a un rival acostumbrado al supermediano y que, además, ya ha sido dos veces campeón indiscutible en ese peso.

    Expectativas divididas

    La pelea por los títulos indiscutibles del supermediano genera opiniones encontradas en el mundo del boxeo. Para algunos analistas, el tamaño y la potencia de Canelo serán demasiado para Crawford.

    Otros sostienen que el estadounidense, considerado por muchos como el mejor libra por libra, podría imponerse gracias a su técnica, velocidad y movilidad.

    Ambos peleadores llegan con un palmarés histórico: Canelo ha conquistado títulos en cuatro divisiones y es dos veces indiscutible en el peso supermediano; Crawford también ha sido campeón en cuatro categorías y ya logró unificación absoluta en superligero y wélter.

