Canelo Álvarez y Crawford cumplen con la báscula para su pelea en Las Vegas

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez (izquierda) y el estadounidense Terence Crawford posan este jueves, durante la presentación de su combate en el Arena T-Mobile de Las Vegas (Estados Unidos). 'Canelo' y Crawford se enfrentarán este sábado 13 de septiembre en Las Vegas. ( EFE/ OCTAVIO GUZMÁN. )

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford superaron este viernes el pesaje para la pelea estelar que protagonizarán el sábado en Las Vegas (Nevada), ambos con un peso de 167,5 libras (75,9 kg).

En el combate, que se celebrará en el Allegiant Stadium (65.000 asientos) de la capital del juego, Canelo pondrá en juego sus cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg).

Crawford, imbatido en 41 combates disputados, dio el peso más alto de su carrera para una pelea en la que tuvo que subir dos divisiones para poder enfrentarse a Álvarez, el principal rostro del boxeo actual.

En caso de triunfo, el púgil de Omaha (Nebraska) se convertirá en el primer boxeador masculino en haber sido campeón indiscutido en tres divisiones, tras sus reinados en el superligero y welter.

Canelo, de 35 años, es el favorito en las apuestas para la pelea, una de las que más expectación ha generado recientemente y que será retransmitida en vivo por Netflix.

Viene de una victoria

Saúl "Canelo" Álvarez venció el domingo 4 de mayo a William Scull por decisión unánime para convertirse nuevamente en el campeón indiscutido de peso supermediano.

Álvarez, de 34 años, es campeón mundial en cuatro categorías y llegó a la pelea con los títulos de la AMB, CMB y OMB en las 168 libras.

Fue despojado del cinturón de la FIB en julio pasado cuando se negó a hacer una defensa obligatoria contra Scull. Álvarez se convirtió en campeón indiscutido de la división por segunda vez cuando los jueces le dieron la victoria por 115-113, 116-112, 119-109.

La pelea contra Scull, campeón de la FIB, no estuvo a la altura de las expectativas. Momentos después de que se declarara la decisión, comenzó la promoción para una pelea propuesta para el 12 de septiembre entre Álvarez y Terence Crawford.

Álvarez estuvo peleando fuera de Estados Unidos o México por primera vez y tuvo que hacer muchos ajustes, incluyendo adaptarse al huso horario. Los boxeadores entraron al ring y los himnos comenzaron alrededor de las 6:20 de la mañana hora de Riad (11:20 de la noche del sábado en el Este de Estados Unidos).