Solo se salvan Bad Bunny y la Batalla de la Fe: el Olímpico queda cerrado para eventos no deportivos

Vista aérea del Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se realizan los trabajos de remodelación. ( FUENTE EXTERNA )

El Estadio Olímpico "Félix Sánchez" permanecerá cerrado para la organización de actividades públicas que impliquen el uso del terreno o de la pista, debido a los trabajos de reconstrucción que se realizan con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La información fue dada a conocer este viernes por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), a través de una nota de prensa en la que se explicó que los usos autorizados hasta el momento han sido permitidos conforme a un cronograma elaborado junto a ingenieros y técnicos que trabajan en la instalación.

"El cronograma de trabajo vigente solo contempla un espacio disponible que ha sido reservado con mucho tiempo de anticipación para una presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny", declaró la institución.

Además, se autorizó para el 1 de enero la celebración de la actividad religiosa Batalla de la Fe, con la condición de que el público solo podrá tener acceso al área de gradería, aislando las áreas interiores donde se está trabajando en la pista.

"No se han concedido autorizaciones para el uso del Estadio Olímpico, salvo las otorgadas previamente conforme al cronograma elaborado por los técnicos e ingenieros y que se mencionan en esta nota informativa", afirmó Miderec.

¿Qué incluye la remodelación?

Los trabajos actuales incluyen:

La preparación del terreno previo a la instalación de la pista y el equipamiento para atletismo. Esta etapa busca obtener la certificación de categoría uno para que el país esté en condiciones de montar eventos mundialistas de atletismo.

y el equipamiento para atletismo. Esta etapa busca obtener la para que el país esté en condiciones de montar eventos mundialistas de atletismo. Se contempla la intervención en la parte central de la instalación, donde funciona el campo de fútbol

Intervenciones para la instalación del equipamiento necesario para las competencias de atletismo.

Esta área también es utilizada para una serie de modalidades de atletismo que son propiamente de terreno.

En ese sentido, señalaron que una vez terminados los trabajos, el Estadio Olímpico se pondrá a disposición del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe para el montaje del evento, que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto del 2026, y las competencias de prueba y certificación por parte de World Athletics.