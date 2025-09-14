Canelo Álvarez cae ante Terence Crawford y pierde su reinado supermediano

Momento de acción del combate entre Canelo Alvarez y Terence Crawford en Las Vegas. ( AFP )

Saúl “Canelo” Álvarez vio caer su trono la noche del sábado en el T-Mobile Arena al perder por decisión unánime frente al estadounidense Terence Crawford, quien le arrebató los cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano (CMB, AMB, OMB y FIB).

Los jueces dieron tarjetas de 116-112, 117-111 y 115-113, reflejando la superioridad del retador a lo largo de los doce asaltos.

Ante más de 70,000 espectadores, en su mayoría mexicanos, el Canelo no logró descifrar la velocidad, precisión y estrategia de Crawford, que dominó el combate con un boxeo elegante y una defensa casi impenetrable.

El mexicano intentó presionar en los primeros episodios, pero su rival lo neutralizó con contragolpes certeros y cambios de guardia que lo mantuvieron a distancia durante toda la pelea.

La derrota representa la tercera en la carrera profesional de Álvarez, quien hasta ahora había reinado con autoridad en las 168 libras.

Para Crawford, en cambio, el triunfo lo coloca en un lugar privilegiado en la historia del boxeo, al convertirse en el primer peleador en ser campeón indiscutido en tres categorías distintas (superligero, welter y supermediano), una hazaña que reafirma su estatus como uno de los mejores libra por libra de la actualidad.

Reconoció superioridad

Tras el combate, Canelo reconoció la superioridad de su rival y aseguró que evaluará su futuro inmediato, mientras que Crawford no descartó la posibilidad de darle una revancha al mexicano, siempre que las negociaciones lo permitan.

La velada deja un antes y un después para ambos: Álvarez, con el reto de reinventarse a los 35 años, y Crawford, con el mundo del boxeo rendido a sus pies tras una de las victorias más impactantes de la década.