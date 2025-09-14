Canelo Álvarez cree que Crawford es mejor boxeador que Mayweather

Terrence Crawford, de 37 años, superó con creces a Canelo Álvarez y obtuvo una victoria por decisión unánime para convertirse en el campeón indiscutible de peso supermediano.

Con esta victoria, Crawford entra a un selecto club como el primer boxeador masculino en la era de los cuatro cinturones en obtener la indiscutibilidad en tres categorías de peso (peso wélter junior, peso wélter y peso supermediano).

Si decide colgar los guantes después de la actuación del sábado (y quién podría culparlo si lo hiciera), se retiraría con un récord de 42-0 y 31 nocauts, un campeón mundial de cinco divisiones (indiscutible en tres) y una victoria sobre el hombre considerado la cara del boxeo con relativa facilidad.

Esta fue una actuación muy diferente a la paliza unilateral que le propinó a Errol Spence Jr. en 2023, que fue su mejor actuación antes de la pelea contra Canelo. Esta vez, en lugar de despachar violentamente a su oponente, Crawford superó con maestría a la superestrella mexicana, dejándolo con la cabeza negando con incredulidad a medida que avanzaban los asaltos.

¿Mejor que Mayweather?

Aunque su actuación podría compararse con la que Floyd Mayweather le propinó a Canelo, que entonces tenía 23 años, en 2013, la victoria del sábado quizás fue más impresionante. Crawford confundió a su oponente con un juego de pies preciso, un jab firme, una combinación de golpes brillante y una barbilla firme.

"Creo que Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather", dijo Canelo en la conferencia de prensa posterior a la pelea. Si Mayweather es considerado el mejor de esta generación y se ha consolidado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, ¿qué significa eso para Crawford?

Sin duda, tiene que estar en la conversación después de lo que le hizo a Canelo.

El orgullo boxeador de Omaha, Nebraska, es el primer boxeador desde Dingaan "The Rose" Thobela en ganar títulos mundiales en peso ligero (135 libras) y supermediano (168 libras), y nunca ha tenido un juez que le haya dado un puntaje a su oponente en sus 17 años de carrera profesional.

"Les dije que no estoy aquí por casualidad. Dios me bendijo", dijo Crawford. "Él creó este evento y esta noche solo para mí. Y se lo he dicho. No es mi culpa. Es de Dios".

Las hazañas

Mayweather no logró esa hazaña a pesar de retirarse con un récord de 50-0. Pero no se trata necesariamente de comparar a Crawford con Mayweather; se trata de comparar a Crawford con todos los boxeadores de élite de su generación que residen en el Monte Rushmore o cerca de él. Si no está en la cima, está justo ahí.

Primero y principal, es un ganador. Segundo, gana de diversas maneras. Puede propinar una paliza brutal, como lo hizo contra Spence, Amir Khan y Jeff Horn, o puede superar a la oposición con un boxeo superior, como demostró contra Canelo y Viktor Postol.

"Soy un ganador por estar aquí", dijo Álvarez, quien llegó a la pelea con un récord de 10-0 en peso supermediano y seis victorias consecutivas, con su única derrota en los últimos 10 años a manos de Dmitry Bivol en 2022, cuando intentó conquistar un título mundial en peso semipesado.

"Aquí no hay derrota", dijo Álvarez. "El hecho de estar aquí ya me convierte en un ganador. Lo he hecho todo en mi carrera. He venido a arriesgarme, y eso es lo que hice. Asumo riesgos".

No hay mucho que no pueda hacer y demostró cada faceta de su juego contra Canelo. Nada lo ha detenido: ni el peso, ni la edad, ni la habilidad. Es uno de los mejores boxeadores libra por libra que hemos visto.

Crawford no se atrevería a decir que se retiraría del boxeo después del sábado, pero le queda muy poco por demostrar. Lo ha hecho todo y ha dejado pocas dudas sobre lo que no puede hacer. Muchos pensaron que estaba sobrepasado cuando subió al ring en medio de un contexto de abucheos voraces de un grupo mayoritariamente pro-Canelo, y se fue con cuatro cinturones más mientras Canelo y sus fanáticos negaban con la cabeza, incrédulos.

"No se lo voy a restregar en la cara a todo el mundo", dijo Crawford a ESPN en la conferencia de prensa posterior a la pelea, antes de señalar sus cinturones. "Tengo todas las pruebas que necesito aquí, en esta mesa".