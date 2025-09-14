INEFI reconoce al ajedrecista Ángel Sebastián Lara tras poner en alto a RD en torneo de Brasil

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, entregó una placa al novel y destacado ajedrecista Ángel Lara Santos, quien estuvo acompañado por sus profesores Braulio Ramírez y Danold Valdez, los niños Arthur Moronta, Endry Félix Núñez, Obed Manuel Alcántara Amparo y Emil Rijo. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, reconoció al novel y destacado ajedrecista, Ángel Sebastián Lara Santos, quien resultó bicampeón del Campeonato Panamericano de Ajedrez Escolar celebrado recientemente en Brasil, con la participación de atletas de Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Estados Unidos.

La entrega del reconocimiento fue efectuada en el marco de una visita realizada a la sede del INEFI por varios estudiantes del Colegio San Pio X, la cual estuvo encabezada por Lara Santos, en compañía de los profesores Braulio Ramírez y Danold Valdez, los niños Arthur Moronta, Endry Félix Núñez, Obed Manuel Alcántara Amparo y Emil Rijo.

"Por su talento y dedicación, entregamos esta placa a Ángel Lara Santos por ser un ejemplo de disciplina, inteligencia y pasión por el deporte ciencia", enfatizó Rodríguez Mella.

En ese tenor, invitó a los demás estudiantes a continuar estudiando y practicando deporte, alejándose de los vicios y el delito.

Resaltó los resultados logrados por Lara Santos a nivel nacional e internacional, destacando que es un producto de los X Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023, organizado por el INEFI, en los que inició su camino competitivo internacional.

"A partir de los Juegos de Barahona la institución ha acompañado a Ángel en su desarrollo y participación en diversos eventos, esperamos que ustedes también se empleen a fondo en sus estudios y el deporte que practican", resaltó.

Con relación al Colegio San Pio X, el director del INEFI informó que próximamente hará entrega de utilería y darán mantenimiento a las instalaciones deportivas de ese centro educativo.

Más sobre Lara Santos

Rodríguez Mella destacó que Lara Santos logró imponerse en las modalidades Blitz y Rápido (U13) del certamen internacional, consolidándose como una de las principales promesas del ajedrez regional.

Lara Santos se coronó campeón de la modalidad Blitz (relámpago), acumulando 7.5 puntos de 9 posibles.

En la modalidad rápida obtuvo un triunfo perfecto, con siete de siete, incluyendo una destacada victoria frente al candidato a maestro paraguayo Enzo Mathias Vinales González.

Junto a él también representaron al país en Brasil el campeón centroamericano y del Caribe, Alejandro Muñoz (U11), y los hermanos Bruno y Lucas Almonte (U9 y U17), bajo la dirección del maestro internacional José Lisandro Muñoz, capitán de la delegación.

En Brasil, la República Dominicana sumó tres medallas, dos de oro con Ángel Lara y una de bronce obtenida por Bruno Almonte en la categoría U9 Rápida.

El Campeonato Panamericano Escolar de Ajedrez se disputa en las modalidades Blitz, Rápido y Estándar, bajo el sistema suizo y los reglamentos de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).