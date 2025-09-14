Liga Centro y Comercio en Marcha ganan y avanzan tras los campeonatos divisionales del softbol DN

Jugadores de Liga Centro que jugarán por la final de la división sur del torneo de softbol del Distrito Nacional ( FUENTE EXTERNA )

Los equipos de la Liga Centro y Comercio en Marcha ganaron sus encuentros en la última jornada del XXXV torneo Rubén Pimentel en la categoría Júnior Superior , que organiza la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina).

En el primer juego del encuentro y al compás de ocho hits, donde el pitcheo fue dominante, la Liga Centro venció 7-3 a Villa Juana-B y ganarse el derecho de enfrentar a Adovenprofar-A por el campeonato de la División Sur.

En el segundo encuentro Comercio en Marcha propinó nocaut a La Puya y obtuvo el pase para medirse a los Mellos por el campeonato de la División Norte.

En el triunfo de la Centro la victoria fue para Carlos Matos y Alberto Núñez sufrió la derrota.

Se destacaron a la ofensiva por los ganadores Emilio Sánchez, de 2-2 con una impulsada; Frank Antigua de 2-1, un jonrón, una anotada y una empujada; Steven Ynoa, de 1-1, anotó y remolcó una; Saúl Hernández de 3-1 con dos empujadas y Jorge D´Oleo de 2-1 con una anotada.

La novena Comercio en Marcha superó a La Puya, 16-7, correspondiendo la victoria a Jesús Hernández y la derrota para Héctor Ramírez.

Francis Jesús, que pegó tres hits, dos cuadrangulares, en cinco turnos, anotó tres y empujó cinco, fue el mejor bateador por los ganadores, seguido por Daniel Espinal, de 3-2, un jonrón tres anotadas y cuatro empujadas; Diego Román, dos hits, anotó y empujó una; Aiverson Vargas, dos indiscutibles con una empujada.

Lo que sigue:

Los ganadores de los partidos de final de división se medirán en la final de la Copa Confraternidad 2025 al mejor de tres encuentros.

Se jugarán dos partidos el miércoles de ser necesario un tercero el jueves.

"Ha sido un torneo emocionante, donde cada equipo ha tenido la oportunidad de compartir y competir, donde todos los equipos tuvieron sobrada oportunidad de llegar a la final, debido a las innovaciones para que tener mayor oportunidad de juntarnos en familia", expresó Apolinar Durán, presidente de la Asadina.