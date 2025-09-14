Venezuela vence a RD en Copa Panamericana de softbol sub-23

Jugadores de Venezuela celebran luego del triunfo ante la República Dominicana en la Copa Panamericana de Softbol ( FUENTE EXTERNA )

La novena de Venezuela aprovechó el juego errático del seleccionado dominicano para una victoria 5-2 en la II Copa Panamericana sub-23 de softbol masculino, que se juega en Argentina, organizado por la WBSC-Béisbol y Softbol América.

El estadio Arnaldo Bautista Gómez en Santa Rosa, la Pampa, fue el escenario donde los venezolanos ligaron cinco hits con cinco pifias de la novena quisqueyana para llevarse el triunfo en el certamen que da cuatro plazas para el evento mundialista del 2026 que forma parte del calendario de la Confederación Internacional de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés).

Japón, Australia, Nueva Zelanda, República Checa, Singapur, Colombia que es la anfitriona y Dinamarca, ya están clasificados a la competencia mundial. África clasificará un equipo para completar el total de 12.

El triunfo dejó a los venezolanos con marca de 2-0, mientras que los quisqueyanos están 0-2.

Eduardo Juárez fue el ganador, luego de 4.0 como relevista, donde permitió un hit con tres ponches, mientras que Jonni Suriel sufrió el revés en jornada de 5.1 innings, cinco hits, cinco carreras, dos limpias, dos bases y ocho ponches.

Como anotaron

Los ganadores aseguraron la victoria con tres carreras en la misma primera entrada cuando Ángel Adames fue encaminado por bases; Alfredo Aguilera se sacrificó; Kleiver Rodríguez fue golpeado; Adames avanza por wild-pitch; Javier Bordones es ponchado, Adames anota por lanzamiento descontrolado; Rodríguez a la tercera y anota por error del receptor.

Francisco Villegas llega a primera por error en tiro del intermedista, y avanza a la segunda por otro wild-pitch; José Morales bateó sencillo; Cordero a llega a tercera y anota por error del torpedero y Alvi José Paredes se poncha entregando el tercer out.

La novena dominicana descontó con dos anotaciones en el tercer episodio; los venezolanos fabricaron dos en la parte baja del sexto episodio para asegurar la victoria.

Los más destacados

Por Venezuela José Morales, dos hits, un jonrón; Francisco Cordero, Alvi Paredes, y José Blanco, un sencillo cada uno.

Próximos partidos

En la justa, además de la República Dominicana participan los equipos de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Perú, Guatemala y México.

El primer partido de este lunes 15 de septiembre Guatemala y México se enfrentarán a las 8:30 de la mañana; luego juegan Venezuela y los Estados Unidos a las 12:30 y el tercer partido del día lo jugarán Canadá y Perú.

El conjunto dominicano se enfrentará a Argentina cerrando las actividades del día a partir de las 5:30 de la tarde, hora local.