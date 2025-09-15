Las Reinas del Caribe vencen a Cuba en inicio del Final Six Femenino Norceca 2025

Camila de la Rosa realiza un saque en el tercer parcial ( FUENTE EXTERNA )

Las Reinas del Caribe vencieron a Cuba de manera convincente este lunes en el arranque del Final Six Femenino NORCECA 2025, que se inauguró este lunes en esta ciudad.

Los dominicanas arrancaron con buen pie la defensa de su título al vencer al sexteto cubano con marcador 3-0 (25-16, 25-23 y 25-20).

La selección tricolor se enfrentará este martes a Puerto Rico a las ocho de la noche (hora dominicana).

El ataque de las triunfadoras fue liderado por Alondra Tapia y Madeline Guillén, quienes anotaron 19 y 15 puntos, respectivamente, mientras que Flor Terrero y Samaret Caraballo aportaron ocho puntos cada una.

Por Cuba, la mejor fue Dezirett Mudan que logró nueve puntos.

El desarrollo del juego

En el, las dominicanas con buenos ataques y excelentes bloqueos de, pararon en seco a, que no encontró como detener a sus contrarias.

El partido se puso 16-10 y los ataques de Tapia, Caraballo y las centrales, González y Terrero, llevaron el parcial a poner el marcador 20-12.

Los sets dos y tres fueron un tanto reñidos, sin embargo, las ganadoras con buenos remates de Guillén, de la central Terrero y Tapia, lograron detener a las cubanas.

Esta es la quinta edición de este torneo, que forma parte del proceso de clasificación para la Copa Panamericana Femenina Norceca 2026 y el Campeonato Continental Femenino Norceca 2026.

La República Dominicana está en Guadalajara como campeona defensora, tras conquistar el título en tres ocasiones (2021, 2022, 2024). Estados Unidos fue el ganador en 2023.

Formato de competencia

El formato de competencia incluye una fase preliminar de todos contra todos, que se inició este lunes, en la que los cuatro mejores equipos avanzan a las semifinales cruzadas (2o vs 3o y 1o vs 4o) el 20 de septiembre.

Los equipos que terminen en quinto y sexto lugar se enfrentarán en la jornada final para definir su posición, seguido por los partidos por las medallas de bronce y oro.

Los seis equipos participantes son Canadá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y el anfitrión México.