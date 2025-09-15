Ovalles impresionado con calidad de los jugadores en inicio de las prácticas de las Estrellas

El vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas, Ángel Ovalles, aseguró sentirse impresionado con la calidad y experiencia de los jugadores que se presentaron este lunes al primer día de entrenamientos del llamado “mini camp” de su equipo, en nel Estadio Tetelo Vargas.

Ovalles destacó la presencia de lanzadores de gran reputación en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana en la primera práctica de las Estrellas, entre quienes se cuentan los abridores Enny Romero y Esmil Rogers, así como los relevistas Román Méndez, Pedro Strop, Jhan Maríñez, Oscar de la Cruz (quien también abre juegos).

Asimismo, los jugadores de ofensiva como Miguel Sanó y Wilín Rosario. “Tremendo núcleo, para un 15 de septiembre.

Estoy impresionado”, manifestó Ovalles, por medio a un despacho de prensa de las Estrellas. El principal ejecutivo de béisbol de la oficina frontal de las Estrellas también señaló entre los jugadores presentes en el primer día, del también llamado “Early Camp” (en español campamento temprano), al lanzador de Grandes Ligas Luis Ortiz, de quien explicó que quiso a entrenar con las Estrellas para mantenerse en forma, ya que tiene algunas semanas que no lanza con los Guardianes de Cleveland.

Ortiz pertenece a la nómina de jugadores de las Estrellas, después de haber sido obtenido en la actual temporada muerta del béisbol local en un cambio con las Águilas Cibaeñas, en el cual las Estrellas cedieron al también lanzador de Grandes Ligas Edwin Uceta.

El lunes escuadra completa

El próximo lunes (22 de septiembre ) las Estrellas tendrán su primer día de entrenamientos con su escuadra completa. Ovalles manifestó que para entonces ya se habrán integrado algunos otros jugadores de importancia en la estructura de las Estrellas para la próxima temporada.

El técnico explicó que la idea del “mini camp” es que cuando se inicien los entrenamientos de escuadra completa, algunos jugadores que no trabajaron en el verano de este año, se encuentren en la mejor forma posible, al unirse a otros que vendrán procedentes de ligas de verano, incluyendo en Estados Unidos y México.

Entre los jugadores que no actuaron en el verano del 2025 fuera del país, Ovalles mencionó como ejemplo al lanzador Romero, firmado como agente libre en la actual temporada muerta, y el veterano antesalista e inicialista Sanó.