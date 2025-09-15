Nuevo Cielo Sportainment: una nueva etapa en la forma de vivir el deporte

Keven Peralta recibe de José Emilio Valverde la camiseta con el logo de Nuevo Cielo Sportainment ( FUENTE EXTERNA )

En diciembre de 2007 nació Nuevo Cielo, con una misión clara: trabajar con pasión para crear experiencias que conecten a las personas a través del deporte.

Al acercarse a la mayoría de edad con 18 años de trayectoria, la empresa ha consolidado su presencia no solo en República Dominicana, sino también en mercados estratégicos del Caribe, Centroamérica, el mercado hispano en Estados Unidos e incluso Europa, donde ha desarrollado activaciones de marca en España.

Su portafolio incluye colaboraciones con ligas y federaciones internacionales como FIFA, FIBA, MLB, NBA y MLS, así como el diseño y producción de torneos escolares, juveniles y locales que hoy forman parte esencial del ecosistema deportivo regional.

De esta experiencia surge la convicción de que el deporte no debe entenderse únicamente como competencia o espectáculo, sino como un espacio de entretenimiento que conecta a marcas, fanáticos y comunidades para vivir emociones, construir recuerdos y generar valor.

Es bajo esa visión que hoy la empresa anuncia una nueva etapa: Nuevo Cielo Sportainment, un concepto que refleja su apuesta por la convergencia entre deporte y entretenimiento.

"A partir de ahora, nos presentamos como Nuevo Cielo Sportainment, integrando el deporte y el entretenimiento para crear valor a través de cultura, espectáculo y comunidad", expresó Mynor Valverde, CEO de la compañía.

El concepto de Sportainment se fundamenta en tres pilares:

Deporte como plataforma: desde un torneo escolar hasta una liga profesional .

Entretenimiento como experiencia: música , cultura, gaming, gastronomía y contenido digital .

Innovación como estrategia: activaciones inmersivas, experiencias en segunda pantalla y dinámicas que fortalecen comunidades.

Nuevo Cielo se transforma

Con esta transformación, la empresa busca consolidar su liderazgo regional y abrir nuevas oportunidades para marcas, organizaciones y fanáticos que entienden el deporte como una experiencia integral.

"Seguiremos siendo los mismos que lo damos todo en cada proyecto, pero ahora con nuevas metodologías y una visión aún más grande", agregó Valverde.

De esta manera, Nuevo Cielo Sportainment reafirma su compromiso de continuar marcando tendencias en la industria, creando proyectos que trascienden el terreno de juego para convertirse en memorias compartidas, cultura y espectáculo.

"Nuestro trabajo con Escogido BBC ha marcado tendencias importantes en LIDOM", concluyó Valverde..