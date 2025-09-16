En 18 años como boxeador profesional, Canelo Álvarez solo ha perdido tres veces

Entre la primera y la segunda derrota de Saúl Canelo Álvarez transcurrieron 8 años y casi 8 meses; entre la segunda y la tercera, 3 años y 4 meses. ( EFE )

Saúl "Canelo" Álvarez solo ha perdido con tres rivales en 18 años de carrera: Floyd Mayweather Jr. (2013), Dmitry Bivol (2022) y Terence Crawford (2025).

Entre la primera y la segunda derrota transcurrieron 8 años y casi 8 meses; entre la segunda y la tercera, 3 años y 4 meses. Así fueron esas noches y su contexto.

1) Floyd Mayweather Jr. – 14 de septiembre de 2013 (superwélter, 152 lb de "catchweight")

Resultado: derrota por decisión mayoritaria (114–114, 116–112, 117–111).

Cómo fue: a los 23 años, Canelo se topó con la clase defensiva de Mayweather: jabs limpios, manos derechas a la salida y control total de la distancia. Las estadísticas de CompuBox reflejaron la claridad: Mayweather conectó 232 de 505 (46%) por 117 de 526 (22%) de Álvarez. La tarjeta 114–114 de la jueza C.J. Ross desató polémica; Ross se apartó de la actividad poco después. La pelea se pactó dos libras por debajo del límite superwélter (152 lb); Canelo rehidrató a ~165 lb la noche del combate.

Contexto: Unificación en 154 lb en el MGM Grand, con un Mayweather 44-0 considerado N.º 1 libra por libra. La derrota impulsó una reconstrucción: Canelo sumaría títulos en cuatro divisiones en la década siguiente.

Intervalo hasta la siguiente derrota: 8 años y 7 meses (2013-09-14 ? 2022-05-07).

2) Dmitry Bivol – 7 de mayo de 2022 (semipesado, 175 lb)

Resultado: derrota por decisión unánime (115–113, tres veces).

Cómo fue: Canelo subió a 175 lb para retar al campeón WBA (Super). Bivol gobernó con un jab insistente, volumen constante y piernas activas. Las tres tarjetas quedaron 115–113, pero analistas señalaron que la pelea fue más amplia a favor del kirguís-ruso. CompuBox registró que Bivol conectó 152 de 710 (21%) por 84 de 495 (17%) de Canelo y lo superó en los 12 asaltos.

Intervalo hasta la siguiente derrota: 3 años y 4 meses (2022-05-07 ? 2025-09-13). 3) Terence Crawford – 13 de septiembre de 2025 (supermediano, 168 lb) Resultado: derrota por decisión unánime (116–112, 115–113, 115–113).

Cómo fue: Crawford —que subió dos divisiones— neutralizó a Canelo con cambios de guardia, entradas anguladas y control del ritmo desde mitad de pelea. La velada batió récord de asistencia en Las Vegas (70,482 en Allegiant Stadium) y de recaudación del recinto. Con el triunfo, "Bud" se convirtió en el primer campeón indiscutido masculino en tres divisiones de la era de los cuatro cinturones. Fue la tercera derrota de Canelo y la primera en 168 lb como campeón indiscutido saliente. Las tarjetas oficiales confirmaron la hazaña histórica de Crawford en la división



Contexto: era la primera derrota dedesde 2013,incluido hacerse indiscutido en 168 lb en 2021). El salto de categoría evidenció límites de tamaño/volumen ante un campeón natural del peso.