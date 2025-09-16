En 18 años como boxeador profesional, Canelo Álvarez solo ha perdido tres veces
Entre la primera y la segunda derrota transcurrieron 8 años y casi 8 meses; entre la segunda y la tercera, 3 años y 4 meses. Así fueron esas noches
Saúl "Canelo" Álvarez solo ha perdido con tres rivales en 18 años de carrera: Floyd Mayweather Jr. (2013), Dmitry Bivol (2022) y Terence Crawford (2025).
1) Floyd Mayweather Jr. – 14 de septiembre de 2013 (superwélter, 152 lb de "catchweight")
Resultado: derrota por decisión mayoritaria (114–114, 116–112, 117–111).
Cómo fue: a los 23 años, Canelo se topó con la clase defensiva de Mayweather: jabs limpios, manos derechas a la salida y control total de la distancia. Las estadísticas de CompuBox reflejaron la claridad: Mayweather conectó 232 de 505 (46%) por 117 de 526 (22%) de Álvarez. La tarjeta 114–114 de la jueza C.J. Ross desató polémica; Ross se apartó de la actividad poco después. La pelea se pactó dos libras por debajo del límite superwélter (152 lb); Canelo rehidrató a ~165 lb la noche del combate.
Contexto: Unificación en 154 lb en el MGM Grand, con un Mayweather 44-0 considerado N.º 1 libra por libra. La derrota impulsó una reconstrucción: Canelo sumaría títulos en cuatro divisiones en la década siguiente.
- Intervalo hasta la siguiente derrota: 8 años y 7 meses (2013-09-14 ? 2022-05-07).
2) Dmitry Bivol – 7 de mayo de 2022 (semipesado, 175 lb)
Resultado: derrota por decisión unánime (115–113, tres veces).
Cómo fue: Canelo subió a 175 lb para retar al campeón WBA (Super). Bivol gobernó con un jab insistente, volumen constante y piernas activas. Las tres tarjetas quedaron 115–113, pero analistas señalaron que la pelea fue más amplia a favor del kirguís-ruso. CompuBox registró que Bivol conectó 152 de 710 (21%) por 84 de 495 (17%) de Canelo y lo superó en los 12 asaltos.
- Intervalo hasta la siguiente derrota: 3 años y 4 meses (2022-05-07 ? 2025-09-13).
3) Terence Crawford – 13 de septiembre de 2025 (supermediano, 168 lb)
Resultado: derrota por decisión unánime (116–112, 115–113, 115–113).
Cómo fue: Crawford —que subió dos divisiones— neutralizó a Canelo con cambios de guardia, entradas anguladas y control del ritmo desde mitad de pelea. La velada batió récord de asistencia en Las Vegas (70,482 en Allegiant Stadium) y de recaudación del recinto. Con el triunfo, "Bud" se convirtió en el primer campeón indiscutido masculino en tres divisiones de la era de los cuatro cinturones.
- Fue la tercera derrota de Canelo y la primera en 168 lb como campeón indiscutido saliente. Las tarjetas oficiales confirmaron la hazaña histórica de Crawford en la división