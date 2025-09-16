La victoria de Crawford fue vista por 41 millones

Momento de acción de la pelea entre Terence Crawford y Canelo Alvarez en el Allegiant Stadium. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 41 millones de espectadores sintonizaron Netflix para ver a Terence Crawford destronar a Canelo Álvarez por el título indiscutible de peso super mediano ante un estadio Allegiant con entradas agotadas el sábado en Las Vegas, anunció el servicio de streaming el lunes.

Canelo-Crawford no eclipsó a los 108 millones de espectadores que vieron la pelea de Jake Paul contra Mike Tyson en noviembre pasado, pero fue el combate por el campeonato masculino de boxeo más visto del siglo.

Según Netflix, Canelo-Crawford alcanzó un máximo de más de 24 millones de transmisiones simultáneas, y el evento principal registró una audiencia promedio por minuto (AMA) estimada de 36.6 millones de espectadores en vivo desde el inicio hasta el cierre, según VideoAmp y Netflix.

El evento también fue número uno en Netflix en 30 países, incluyendo EE. UU., México, Canadá y Australia, y también se ubicó entre los 10 primeros en otros 91 países.

La pelea del sábado, que fue el primer evento de boxeo celebrado en el Allegiant Stadium, también generó una recaudación de más de 47 millones de dólares, la más grande en la historia del estadio y la tercera más grande en la historia del boxeo, detrás de Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao (72 millones) y Mayweather vs. Conor McGregor (55 millones).

Ganancias

De acuerdo con los reportes, Canelo cerró un contrato de cuatro peleas con el magnate Turki Alalshikh en colaboración con Riyadh Season, según The Athletic.

Se estima que el tapatío embolsaría 100 millones de dólares por el enfrentamiento. Crawford no corrió con la misma suerte, ya que su acuerdo garantizado por el combate era de solamente US$10 millones. Esto fue confirmado por el propio boxeador, en una entrevista en el podcast Ring Champs. DL