Marileidy Paulino, Atleta del Año; Vian Araujo y Ricardo Rodríguez, Cronistas del año

Vian Araújo recibe el premio de Cronista del Año de manos del ministro Kelvin Cruz y Olga Torres, en representación de Marileidy Paulino, recibe el premio de Atleta del Año de parte de Américo Celado, presidente de la ACD. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Cronistas Deportivos (ACD) rindió homenaje a lo mejor del deporte dominicano durante su Gala de la Excelencia celebrada el pasado lunes 15 de septiembre, la velocista Marileidy Paulino fue premiada como «Atleta del Año» mientras que los comunicadores Vian Araújo y Ricardo Rodríguez obtuvieron el reconocimiento como «Cronistas del Año» por segundo año consecutivo.

Paulino, quien suma este galardón por segunda ocasión, reafirmó su jerarquía deportiva al ratificar sus méritos conseguidos en competencias recientes, a pesar de no estar presente debido a que se encuentra disputando el mundial de su disciplina en Tokio, Japón. El premio fue recibido por Olga Torres en su nombre.

Por su parte, Araújo y Rodríguez, figuras al frente de los espacios Abriendo Sports y Abriendo el Podcast, se destacaron una vez más.

Este nuevo reconocimiento se une al que recibieron el año pasado. Vian agradeció el apoyo del equipo que compone los proyectos mediáticos, destacando que son 22 personas quienes colaboran para ofrecer contenido actualizado y de calidad al público.

Otros reconocimientos a periodistas

En la ceremonia también fueron homenajeados varios cronistas deportivos por su trayectoria y aporte:

Nathanael Pérez Neró (editor deportivo de Diario Libre), Leonardo Reyes (autor del libro Historia Dominicana de las Olimpiadas), Yancen Pujols, Manuel Reyes.

Satosky Terrero (director de Comunicaciones de Lidom y Ministerio de Deportes), Sussy Jiménez —merecedora del premio Marcia Facundo como cronista femenina más sobresaliente—, Melvin José Bejarán y Antonio Valdez.

También fueron reconocidos Jorge Rolando Bauger, Radhamés González, Bienvenido Carmona, y Don Felipe Vicini, quienes han dejado huella en distintas áreas del periodismo deportivo y el deporte nacional.

Atletas distinguidos

Además de Paulino, recibieron estatuillas los atletas Beatriz Pirón (monarca en los 48 kg), el pelotero Juan Soto —representado por su padre Juan José Soto—; los boxeadores Cristian Pinales y Junior Alcántara; así como Andrés Feliz y Alexander Ogando. Todos ellos fueron valorados por sus actuaciones durante 2024.

Una actividad de reconocimiento y gratitud

El evento contó con la presencia de altas autoridades del deporte, como el ministro Kelvin Cruz; líderes de Lidom, Centro Caribe Sports y el Comité Olímpico Dominicano; así como representantes de federaciones deportivas.

Américo Celado, presidente de la ACD, expresó su gratitud hacia las entidades colaboradoras y resaltó el compromiso de la institución para continuar reconociendo lo mejor del deporte dominicano.