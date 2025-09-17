Policía Nacional anuncia carreras de 5 y 10 kilómetros para el "Barahona Corre"

Los generales Claudio González Moquete y Jacobo Mateo Moquete (centro), directores Regional Sur y de Deportes de la Policía Nacional, reunidos con líderes deportivos en el Malecón de Barahona donde intercambiaron impresiones acerca de las Carreras 5 y 10K que realizará la institución del orden el 12 de Octubre en la Perla del Sur ( FUENTE EXTERNA )

Los directores Regional Sur y de Deportes de la Policía Nacional sostuvieron un encuentro con líderes deportivos barriales en el Malecón de esta ciudad, donde ofrecieron detalles de las carreras 5 y 10K "Barahona Corre", que se celebrarán el domingo 12 de octubre.

Los generales Claudio González Moquete y Jacobo Mateo Moquete recorrieron las rutas de ambas competencias y adelantaron que la actividad estará encabezada por el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, Director General de la Policía Nacional.

El general Mateo Moquete destacó que autoridades públicas y privadas de Barahona ya han manifestado su respaldo a la iniciativa, reconociendo que este tipo de actividades fortalece la cercanía de la institución del orden con la ciudadanía.

En el encuentro participaron reconocidos líderes deportivos, entre ellos Juana Féliz, Vidalin Cuevas (Chichí), Michael Otaño, Víctor Suero, José Valenzuela, José Gómez y Michael Borbón, jugador de Baloncesto Superior que dirige una academia para niños y adolescentes.

Instituciones deportivas

Los dirigentes representan clubes y ligas deportivas de baloncesto, voleibol y béisbol en barrios y sectores vulnerables como La Playa, Villa Estela, Pueblo Nuevo, Enriquillo, Baitoíta, La Caobita , Villa Central, Palmarito y Villa Olímpica, entre otros.

Mateo Moquete elogió el apoyo y entusiasmo de los líderes deportivos al confirmar su integración inmediata a la organización de Barahona Corre

Esta será la séptima versión de las carreras institucionales organizadas por la Policía Nacional en la capital y en distintas provincias, consolidándose como un espacio de deporte, integración y convivencia ciudadana.

RELACIONADAS