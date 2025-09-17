Estados Unidos vence a las Reinas del Caribe y mantiene su paso perfecto en el Final Six

Geraldine González se prepara para atacar el balón en un partido del Norceca Final Six que se celebra en Guadalajara, México. ( FUENTE EXTERNA )

La selección femenina de voleibol de Estados Unidos se impuso este miércoles 3-1 (25-12, 21-25, 25-20, 25-13) sobre las Reinas del Caribe, para conservar su invicto en el NORCECA Final Six que se celebra en el Domo del Polideportivo Ávila Camacho.

El conjunto norteamericano dominó el primer set con autoridad, aprovechando su potencia en el saque y la eficacia en la red para imponerse 25-12. Las dominicanas reaccionaron en la segunda manga, mostrando mayor agresividad ofensiva y mejor defensa para llevarse el parcial 25-21 e igualar las acciones.

En el tercer set, Estados Unidos volvió a tomar el control con un juego más ordenado y una ofensiva balanceada, cerrando 25-20 a pesar de la resistencia caribeña. La cuarta manga fue un monólogo de las estadounidenses, quienes presionaron desde el servicio y capitalizaron los errores rivales para sellar el triunfo 25-13.

La opuesta Kendall Kipp lideró el ataque de las ganadoras con 18 puntos, respaldada por una sólida actuación colectiva que incluyó bloqueo oportuno y distribución equilibrada en el pase. Por la causa dominicana, Madeline Guillén brilló con 22 tantos, erigiéndose como la principal arma ofensiva del equipo.

Con este resultado, Estados Unidos se mantiene invicto con marca de 3-0, afianzándose en el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo. República Dominicana, en cambio, cae a registro de 1-2 y compromete sus opciones de avanzar a las instancias decisivas.

El triunfo confirma la profundidad del plantel estadounidense, que ha sabido ajustar en cada parcial para neutralizar las fortalezas de sus rivales. Su consistencia en el servicio y la defensa de segunda línea fueron determinantes para quebrar el ritmo de las dominicanas en los momentos clave.

Próximo partido

La escuadra caribeña tendrá que reponerse rápidamente, ya que este jueves se medirá a Canadá en busca de mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. Estados Unidos, por su parte, enfrentará a México en un duelo que podría asegurarle el liderato de la ronda preliminar.

Sobre el Final Six

El NORCECA Final Six reúne a las seis mejores selecciones de la región en un formato de todos contra todos, donde los cuatro primeros lugares avanzan a las semifinales.

Cada encuentro cobra valor doble, y la victoria estadounidense frente al conjunto dominicano envía un mensaje claro de favoritismo en la carrera por el título.