María Pérez repite doblete y Sudamérica se baña en oro en Mundial de atletismo

María Pérez se ganó los focos en el penúltimo día del Mundial de Tokio al sellar el doblete de la marcha, ganando los 20 kilómetros, este sábado en una jornada con alegrías sudamericanas por dos oros inéditos, el del brasileño Caio Bonfim en 20 km marcha y la ecuatoriana Juleisy Angulo en jabalina.

Una semana después de triunfar en los 35 km, la andaluza de 29 años se impuso también en los 20 km (1h25:54), liderando un podio en el que la mexicana Alegna González fue plata (1h26:06, récord continental) y la japonesa Nanako Fujii (1h26:18, récord de su país) se quedó con el bronce ante su público.

"Soy la mujer más feliz del mundo. No vine para superarme en la historia del deporte, sino para superarme a mí misma", declaró la campeona tras su triunfo.

Es su cuarta medalla mundial y la cuarta de oro, ya que no solo hizo doblete de títulos en esta edición sino también en la pasada, en Budapest 2023, en las mismas pruebas (20-35 km marcha).

Brasil y Ecuador, día histórico

Dos países sudamericanos vivieron por su parte una jornada histórica para su atletismo.

Brasil consiguió su primer campeón mundial en marcha gracias a Caio Bonfim, que se impuso en los 20 km (1h18:35), una semana después de su plata en los 35 km.

El gigante sudamericano sumó su tercer oro mundial en atletismo. Los anteriores habían sido en salto con garrocha (Fabiana Murer en 2011) y en 400 metros vallas (Alison Dos Santos en 2022).

La sorpresa del sábado la dio Ecuador con Juleisy Angulo, triunfadora contra todo pronóstico en el lanzamiento de jabalina (65,12 metros, nuevo récord de su país).

Es la octava medalla de Ecuador en Mundiales de atletismo y la primera en una prueba de lanzamientos, ya que las anteriores fueron seis en marcha y una en 200 metros.

RELACIONADAS