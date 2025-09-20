México remonta y derrota a las Reinas del Caribe en el Norceca Final Six

Aime Topete fue la mejor anotadora por México ante el conjunto dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

En una jornada emocionante del NORCECA Women’s Final Six que se celebra en la Unidad Deportiva López Mateos, la selección de México superó a las Reinas del Caribe 3-1, con parciales de 21-25, 26-24, 26-24 y 25-23, cerrando la ronda preliminar en la posición #2 con marca de 4-1.

Las dominicanas perdieron tres sets al hilo, luego de ganar el primero con solidez y un marcador 25-21

Aunque las dominicanas cayeron en este encuentro, lograron alcanzar uno de los cuatro cupos a semifinales, lo que las llevará a enfrentar a Estados Unidos, que cerró la fase de grupos invicto con récord perfecto de 5-0.

Madeline Guillen fue la mejor anotadora por el conjunto dominicano con 19 puntos, mientras que Aime Topete fue la mejor por México con 14.

Aspectos destacados:

México sufrió al inicio perdiendo el primer set, pero supo ajustar su estrategia con fortaleza en los momentos decisivos de los siguientes parciales (especialmente el segundo y tercero), aprovechando errores de la República Dominicana y buena presión ofensiva y de saque.

Las dominicanas mostraron destellos de su calidad, especialmente en el segundo set, pero no lograron mantener el ritmo frente a un México que creció con el partido.

Lo que viene:

Las cuatro mejores selecciones de la fase de todos contra todos (round robin) avanzan a semifinales, y ambos equipos (México y República Dominicana) aseguraron su plaza dentro de ese cuarteto.

En las semifinales, México jugará contra Puerto Rico, mientras que República Dominicana se verá las caras con Estados Unidos, en un duelo que promete intensidad, ya que las dominicanas buscarán dar la sorpresa ante el equipo que hasta ahora no conoce la derrota.

México celebró frente a su afición un triunfo crucial que lo consolida como contendiente fuerte en esta edición final six, mientras que República Dominicana, aunque dejó escapar este partido, sigue viva gracias a su garra, esperando dar la batalla en la semifinal.