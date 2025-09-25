Todo lo que debes saber de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025
La inauguración oficial será celebrada el viernes 3 de octubre
Del 28 de septiembre al 12 de octubre de 2025, la República Dominicana vivirá la fiesta deportiva escolar más grande del país con la celebración de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).
El evento reunirá a más de 4,000 atletas de todo el territorio nacional, quienes competirán en 21 disciplinas deportivas a lo largo de 201 pruebas.
Los Juegos, que se extenderán durante 14 días, impactarán directamente a más de 200 mil estudiantes y contarán con el respaldo de un equipo organizador de más de 400 oficiales técnicos y un staff superior a 300 personas.
Sedes y subsedes
- San Francisco de Macorís (sede principal)
- La Vega
- Salcedo
- Nagua
En estas ciudades se han remozado instalaciones deportivas que albergarán las diferentes disciplinas.
Disciplinas deportivas
Atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, boxeo, futsal, gimnasia de grupo, judo, karate, lucha, béisbol, ajedrez, béisbol 5, fútbol, halterofilia, softbol, bádminton, balonmano, carrera de orientación, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.
Instalaciones por disciplina
San Francisco de Macorís
- Ceremonia inaugural: Pista del complejo deportivo
- Atletismo: Pista complejo deportivo
- Baloncesto: Techado Mario Ortega
- Baloncesto 3x3: Explanada complejo deportivo
- Boxeo: Club San Vicente de Paúl
- Futsal: Polideportivo del municipio Castillo
- Gimnasia de grupo: Club Máximo Gómez
- Judo, Karate y Lucha: Techado Club San Martín
Nagua
- Béisbol: Instalación en proceso de confirmación oficial
La Vega
- Ajedrez: Templo de la Fama
- Béisbol 5: Cancha de balonmano del complejo deportivo
- Halterofilia: Club Enriquillo
- Softbol: Estadio del complejo deportivo (Play La Piscina)
Salcedo
- Bádminton, Taekwondo, Tenis de Mesa, Voleibol: Polivalente y Multiuso Villa Tapia
- Balonmano: Pabellón del complejo deportivo
- Carrera de orientación: Polideportivo y zonas aledañas
Regiones participantes
Nueve zonas del país competirán en estos Juegos, cada una identificada con un color:
- Cibao Noroeste (Naranja): Valverde, Mao, Montecristi.
- Cibao Norte (Negro): Santiago, Puerto Plata.
- El Valle (Azul claro): Azua, San Juan de la Maguana.
- Suroeste (Azul oscuro): Barahona, Neyba.
- Metropolitana (Rojo): Distrito Nacional, San Cristóbal.
- Higuamo (Verde oscuro): Higüey, San Pedro de Macorís.
- Metropolitana II (Verde claro): Monte Plata, Santo Domingo.
- Cibao Sur (Gris): La Vega, Sánchez Ramírez.
- Cibao Nordeste (Amarillo): Nagua, San Francisco de Macorís.
Facilidades para las delegaciones
Los atletas y técnicos contarán con:
- Alimentación
- Transporte
- Alojamiento
- Uniformes
- Servicios médicos
- Seguridad
Transmisión de los Juegos
Los Juegos Escolares 2025 se transmitirán en televisión nacional e internacional a través de Teleantillas, Canal 10, para toda la República Dominicana y por Supercanal en los Estados Unidos.
También serán transmitidos a través del canal de YouTube del Inefi (Inefirdoficial), además de una cobertura digital a gran escala.
Las transmisiones contarán con las voces de Carlos Almánzar, Orlando Méndez, José Luis Montilla y Hecmary Ugarte, entre otros.
Ceremonia inaugural
La ceremonia inaugural se realizará el 3 de octubre con el desfile de los estudiantes atletas que participarán en el evento.
- El acto será conducido por Lizbeth Santos, Yancen Pujols y Juan Carlos Santana. Además, la participación de equipos de marcha escolar y reconocidos artistas de San Francisco de Macorís.