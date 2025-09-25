Todo lo que debes saber de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025

Vista aérea del Complejo Deportivo de San Francisco de Macorís, escenario principal de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2025 que tendrá como subsedes las ciudades de La Vega, Salcedo y Nagua. ( FUENTE EXTERNA )

Del 28 de septiembre al 12 de octubre de 2025, la República Dominicana vivirá la fiesta deportiva escolar más grande del país con la celebración de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

El evento reunirá a más de 4,000 atletas de todo el territorio nacional, quienes competirán en 21 disciplinas deportivas a lo largo de 201 pruebas.

Los Juegos, que se extenderán durante 14 días, impactarán directamente a más de 200 mil estudiantes y contarán con el respaldo de un equipo organizador de más de 400 oficiales técnicos y un staff superior a 300 personas.

Sedes y subsedes

San Francisco de Macorís (sede principal)

La Vega

Salcedo

Nagua

En estas ciudades se han remozado instalaciones deportivas que albergarán las diferentes disciplinas.

Disciplinas deportivas

Atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, boxeo, futsal, gimnasia de grupo, judo, karate, lucha, béisbol, ajedrez, béisbol 5, fútbol, halterofilia, softbol, bádminton, balonmano, carrera de orientación, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.

Instalaciones por disciplina

San Francisco de Macorís

Ceremonia inaugural: Pista del complejo deportivo

Pista del complejo deportivo Atletismo: Pista complejo deportivo

Pista complejo deportivo Baloncesto: Techado Mario Ortega

Techado Mario Ortega Baloncesto 3x3: Explanada complejo deportivo

Explanada complejo deportivo Boxeo: Club San Vicente de Paúl

Club San Vicente de Paúl Futsal: Polideportivo del municipio Castillo

Polideportivo del municipio Castillo Gimnasia de grupo: Club Máximo Gómez

Club Máximo Gómez Judo, Karate y Lucha: Techado Club San Martín

Nagua

Béisbol: Instalación en proceso de confirmación oficial

La Vega

Ajedrez: Templo de la Fama

Templo de la Fama Béisbol 5: Cancha de balonmano del complejo deportivo

Cancha de balonmano del complejo deportivo Halterofilia: Club Enriquillo

Club Enriquillo Softbol: Estadio del complejo deportivo (Play La Piscina)

Salcedo

Bádminton, Taekwondo, Tenis de Mesa, Voleibol: Polivalente y Multiuso Villa Tapia

Polivalente y Multiuso Villa Tapia Balonmano: Pabellón del complejo deportivo

Pabellón del complejo deportivo Carrera de orientación: Polideportivo y zonas aledañas

Regiones participantes

Nueve zonas del país competirán en estos Juegos, cada una identificada con un color:

Cibao Noroeste (Naranja): Valverde, Mao, Montecristi.

Valverde, Mao, Montecristi. Cibao Norte (Negro): Santiago, Puerto Plata.

Santiago, Puerto Plata. El Valle (Azul claro): Azua, San Juan de la Maguana.

Azua, San Juan de la Maguana. Suroeste (Azul oscuro): Barahona, Neyba.

Barahona, Neyba. Metropolitana (Rojo): Distrito Nacional, San Cristóbal.

Distrito Nacional, San Cristóbal. Higuamo (Verde oscuro): Higüey, San Pedro de Macorís.

Higüey, San Pedro de Macorís. Metropolitana II (Verde claro): Monte Plata, Santo Domingo.

Monte Plata, Santo Domingo. Cibao Sur (Gris): La Vega , Sánchez Ramírez.

, Sánchez Ramírez. Cibao Nordeste (Amarillo): Nagua, San Francisco de Macorís.

Facilidades para las delegaciones

Los atletas y técnicos contarán con:

Alimentación

Transporte

Alojamiento

Uniformes

Servicios médicos

Seguridad

Transmisión de los Juegos

Los Juegos Escolares 2025 se transmitirán en televisión nacional e internacional a través de Teleantillas, Canal 10, para toda la República Dominicana y por Supercanal en los Estados Unidos.

También serán transmitidos a través del canal de YouTube del Inefi (Inefirdoficial), además de una cobertura digital a gran escala.

Las transmisiones contarán con las voces de Carlos Almánzar, Orlando Méndez, José Luis Montilla y Hecmary Ugarte, entre otros.

Ceremonia inaugural

La ceremonia inaugural se realizará el 3 de octubre con el desfile de los estudiantes atletas que participarán en el evento.

El acto será conducido por Lizbeth Santos, Yancen Pujols y Juan Carlos Santana. Además, la participación de equipos de marcha escolar y reconocidos artistas de San Francisco de Macorís.