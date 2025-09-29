×
Bartolo Colón
Bartolo Colón

Bartolo Colón participa en apertura de torneo de softbol en Nueva York

La actividad se celebra en los terrenos donde estaba ubicado el antiguo Yankee Stadium

    Expandir imagen
    Bartolo Colón participa en apertura de torneo de softbol en Nueva York
    Bartolo Colón y Daniel Reyes, entregan una placa de reconocimiento a Roberto Rojas.

    Cada 15 de septiembre comienza en Estados Unidos el Mes de la Herencia Hispana, un espacio para reconocer los aportes de los hispanos en todos los ámbitos de la sociedad. Y en los deportes, ese aporte ha sido inmenso.

    La Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York, Inc., en sus más de 30 años de fundada, es un referente de su influencia en la comunidad, con sus hazañas dentro del diamante, un símbolo de orgullo latino, resiliencia y pasión.

    La FDDNY dejaron inauguradosLos Juegos de la Comunidad de Béisbol y Sóftbol, al celebrar este mes en que se celebra la herencia hispana.

    Un total de 16 equipos de sóftbol se dieron cita al parque #1, donde estaba el antiguo Yankee Stadium, para dejar inaugurado el evento que está dedicado al líder comunitario, deportista y empresario Roberto Rojas, quien fue homenajeado en la ceremonia que contó con la presencia del exlanzador de las Grandes Ligas, Bartolo Colón, quien entregó el reconocimiento a Rojas, junto al organizador de la actividad, Daniel Reyes.

    El lanzamiento inaugural fue realizado por Rojas y Colón, fungió de bateador, Evaristo Madrigal, fue el receptor y José Ortiz, árbitro.

    Los 16 equipos participantes en el torneo que se juega en el formato de eliminación sencilla son: Los Cronistas, Sold Solución, Team Mazambula, Barberos 178, Votan 2 Chispa, Tropical, Team Pharmacy, Deportivo 1 y Deportivo 2.

    También, Riverside 1, Riverside 2, Imperio, Ranchito, Barberos 171, Team Kapicúa y Los Necios.

    Los patrocinadores

    El evento cuenta con el apoyo de SOMOS Community Care, Kennedy Car Service, Cibao Meat Products, Key Food y NewYork-Presbyterian.

    De la misma manera tienes el patrocinio de Vieca Imports & Exports, Molina Healthcare, First Class Car & Limo Service, Dragón Master Autosound & Security, Salcedo Cargo Express, Consulado General de la República Dominicana en New York y Grand Slam Club.

     
