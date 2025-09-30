Zona Metropolitana II, gran campeón judo Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025

Momento de acción de la competencia de judo en los Juegos Escolares Deportivos Nacionales ( FUENTE EXTERNA )

La zona Metropolitana II se alzó con el título de campeona del torneo de judo de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), que se celebran en esta ciudad con la participación de algo más de cuatro mil estudiantes atletas.

Los judocas de la Zona Metropolitana II sumaron un total de 617 puntos en el torneo de judo, producto de seis medallas de oro, una de plata y siete de bronce.

Con la corona, la zona Metropolitana II, integrada por Monte Plata y Santo Domingo, destronó a Cibao Sur, que obtuvo el primer lugar en la X edición de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023, con 600 puntos.

El segundo lugar general de la edición 2025 corresponde a Cibao Nordeste, con tres medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, para un total de 345 puntos, empatado con el Suroeste, que tuvo idéntico resultado.

En Barahona 2023, el Suroeste logró tres medallas de oro, una de plata y par de bronce, en tanto que Cibao Nordeste sumó un oro, cuatro preseas de plata y seis de bronce.

El Valle, que quedó en el segundo puesto general con tres medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce en el 2023, ocupó el cuarto puesto con tres preseas doradas, dos de plata y tres de bronce, para 323.

El Higuamo logró el quinto puesto, con 305 puntos, tras alcanzar tres metales de oro y cinco de bronce, mientras que Metropolitana I se quedó con el sexto peldaño, con un oro, cinco de plata y tres bronces, en tanto que Cibao Sur se quedó con dos medallas de plata y tres de bronce, para el séptimo puesto, seguido por Cibao Norte, con una plata y un bronce, y Cibao Norte, con un bronce.

Competencias por equipo

La región Sureste ocupó el primer lugar de las competencias por equipo mixto, jornada final del torneo de judo, que contó con la presencia del director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez, quien premió a los ganadores.

En la ceremonia de premiación estuvieron también el presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García, así como José Vicbart Geraldino y Andrea Hernández, inmortales del deporte.

Para alzarse con el oro, el Sureste superó 4-0 a la Metropolitana I, que se quedó con el metal de plata.

El bronce lo compartieron Cibao Nordeste y la Metropolitana II.

En Barahona 2023, Cibao Sur conquistó el oro por equipos al vencer 4-2 a Metropolitana I.

Los seleccionados de El Valle y Metropolitana II consiguieron las medallas de bronce que repartió el torneo.

Baloncesto femenino

El quinteto de Cibao Sur se impuso 57-29 ante la representación de Cibao Norte en el primer partido de la segunda fecha del torneo de baloncesto femenino que se disputa en el Techado Mario Ortega de San Francisco de Macorís como parte de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales.

Los parciales favorecieron 16-0, 16-11, 13-5 y 10-9 a favor de Cibao Sur, que contó con la labor ofensiva de Brianny López, con 26 puntos, y Luisanny Luperón, con 13 tantos, por Cibao Norte, Ashly Vilorio anotó nueve unidades.

En otro resultado, Metropolitana II logró su segunda victoria al derrotar 70-16 al Suroeste, con la actuación de Nathaly Santana, quien anotó 21 puntos y atrapó ocho rebotes, seguida por Delayny Calaz, con 14 tantos y 13 rebotes, mientras que Cristal Bautista aportó 11 unidades, y Arnnelis Holguín terminó con 10.Por el Suroeste, Delinda Mercedes anotó 11 puntos.

Fútbol sala

Los equipos de las zonas Nordeste y Metropolitana I empataron 1-1 en el partido de la segunda fecha del torneo de fútbol sala femenina (futsal) que se celebra en el Polideportivo del Municipio Castillo.

El marcador lo abrió Pilar García, quien adelantó a la Zona Metropolitana, y en el segundo tiempo, cuando faltaban apenas cinco minutos para concluir el partido, Nashly Contreras logró el tanto del empate para la Zona Nordeste.

Con el resultado, ambos equipos suman un punto.

Por otro lado, el selectivo de El Valle goleó 8-1 a su similar de El Higuamo, en el segundo partido de la jornada. Rusmery Beltré sobresalió por El Valle, con cuatro goles, mientras que Daily Acero y Marilenny Morillo anotaron dos cada una.

Por El Higuamo, Leslie Rondón Mota fue la autora del único tanto de su equipo.

El seleccionado Cibao Norte se impuso 8-2 a Metropolitana 2.

Gía Fernández Rodríguez brilló con cuatro goles, seguida por Gabriele Paniagua, con dos, y Amelia Cordero, con uno, por Cibao Norte, mientras que Reiniry Castillo y Dilanny Mejía anotaron por Metropolitana II.

Fútbol femenino

Danna Gómez logró un "hat trick" para que el representativo de la zona Cibao Nordeste continuará invicto en las competencias de fútbol femenino de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2025 al disponer 3-2 al seleccionado de El Valle, en partido celebrado en las instalaciones del Oratorio Centro Juvenil Santo Domingo Savio (DOSA) de La Vega.

Tras el triunfo, Cibao Nordeste colocó su récord en 2-0 para comandar el Grupo B, mientras que las de El Valle figuran con 0-2.

El pasado lunes, las nordestanas superaron 3-1 a las de Cibao Norte.

Los tres goles de Gómez se produjeron en los minutos 23, 37 y 49, mientras que las dos dianas de El Valle fueron autoría de Marquelis de León, al minuto 10, y de Ashley Feliz Rosso, al 16.

En el segundo encuentro, también correspondiente al Grupo B de la jornada, los oncenos femeninos de Higüamo y Cibao Suroeste igualaron 0-0.