Suroeste se hace del oro en bádminton mixto; Metropolitana II lidera medallero

Acción del campeonato de boxeo en el marco de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales ( FUENTE EXTERNA )

La Zona Suroeste conquistó este miércoles la medalla de oro en la modalidad doble mixto del torneo de bádminton, celebrado en el Polivalente Willyvaldo Paulino Rivas de Salcedo, como parte de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

Para alzarse con el oro, la Zona Suroeste superó 3-0 en la final a la representación de Metropolitana II, que obtuvo la plata, mientras que el bronce recayó sobre El Higuamo y el Nordeste.

En semifinales, la Zona Metropolitana II venció al conjunto de El Higuamo de San Pedro de Macorís para avanzar a la final, mientras que la Zona Suroeste consiguió su pase tras superar al equipo del Nordeste.

Concluida la jornada por equipos mixtos, de inmediato se dio apertura a las competencias en la modalidad individual, en la misma instalación deportiva.

Los líderes

Con las cuatro preseas entregadas por el bádminton, Metropolitana II (Monte Plata y Santo Domingo) sigue en la cima de la tabla general con 14 medallas (seis de oro, dos de plata y seis de bronce). El Suroeste (Barahona y Neyba) dio un salto importante al segundo lugar, con seis oros, dos platas y seis bronces.

En tanto, el Nordeste (Nagua y San Francisco de Macorís) marcha en el tercer puesto con tres oros, cuatro platas y seis bronces, mientras que El Valle (Azua y San Juan) ocupa el cuarto peldaño, con tres preseas doradas, dos de plata y tres de bronce.

El Higuamo (Higüey y San Pedro de Macorís) se encuentra en el quinto lugar con tres oros y seis bronces; la Metropolitana I en el sexto, con un oro, cinco platas y tres bronces; y Cibao Sur (La Vega y Sánchez Ramírez) aparece séptimo, con dos platas y tres bronces.

El octavo puesto corresponde a Cibao Norte (Santiago y Puerto Plata), con una plata y un bronce, mientras que el Cibao Noroeste (Valverde Mao y Montecristi) ocupa el noveno peldaño con un bronce.

En cuanto al torneo por equipos, las zonas Metropolitana II y Sureste lideran la tabla con récords invictos de 3-0. El Higuamo y el Nordeste figuran con marca de 2-1, mientras que la Metropolitana I registra 2-0.

Los Juegos Escolares Deportivos Nacionales continúan con un calendario cargado de competencias, consolidándose como el evento escolar más importante de la República Dominicana, donde miles de jóvenes atletas tienen la oportunidad de formarse y proyectarse en un ambiente de disciplina, confraternidad y desarrollo deportivo.

Boxeo

Los representantes de Cibao Norte, Cibao Sur, El Higuamo, Metropolitana II y El Valle se alzaron con triunfos en el inicio del torneo de boxeo de la competencia.

Cibao Norte venció 5-0 al Noroeste; Cibao Sur 5-0 al Nordeste; El Higuamo 3-2 a Metropolitana I; El Valle despachó 5-0 al Nordeste, y Metropolitana I se impuso 3-2 ante el púgil del Suroeste.

En la gran apertura del boxeo en su fase preliminar donde el Cibao norte se llevó la primera victoria (5-0) con Youfreilin Pichardo en los (40kg) el segundo combate también en los (40kg) Cibao Sur con Axel Sebastián Holguín con puntuación de (5-0) , en la tercera pelea Darlin Mota (3-2) en los( 40kg ) del Higuamo , Metropolitana 2 se llevó la victoria en los (50kg) con Daniel Gonzáles con puntuación de (5-0)

El público asistió masivamente a la cancha del club San Vicente donde se celebran las competencias de la disciplina.

Baloncesto femenino

El quinteto de la Metropolitana II continuó su ritmo arrollador, mientras que el selectivo de Cibao Norte obtuvo una ajustada victoria en la continuación este miércoles del torneo de baloncesto femenino que se juega en el Techado Mario Ortega de esta ciudad.

La escuadra de Cibao Norte superó 50-48 a El Noroeste, en un duelo marcado por la paridad y las constantes alternancias en el marcador. El choque tuvo 11 cambios de liderato y 5 empates.

Por Cibao Norte destacaron Daniela Sánchez, quien aportó 18 puntos y 10 rebotes, y Karly Polo, con 17 unidades y nueve de eficiencia. Por El Noroeste, Mabelis Taveras, terminó con 15 puntos y 24 rebotes, además de 18 de eficiencia.

En el segundo partido, el equipo de Metropolitana II mostró su poderío al vencer de manera aplastante 57-23 a Cibao Sur. Las metropolitanas dominaron el juego desde el inicio con una defensa asfixiante y un ataque certero, sacando una ventaja máxima de 38 puntos.

La gran figura fue la capitana Nathaly Santana, quien se lució con 32 puntos, 4 rebotes y una eficiencia de 44, mientras que Cristal Bautista aportó 12 tantos y 8 de eficiencia. Por Cibao Sur, Sashly López fue la mejor con 15 puntos.

Fútbol sala

El selectivose impuso 4 goles por 2 ante su similaren la tercera fecha del torneo de fútbol sala (Fútsal) que se disputa en el Polideportivo del Municipio Castillo como parte de los XIDeportivos Nacionales San Francisco de Macorís 2025.

María Esther Taveras anotó dos goles, mientras que Jubanny Fernández y Kimberlin Victoriano aportaron una por cabeza en la victoria de Cibao Sur.

Por Metropolitana II perforaron la red Patricia Polanco y Nerolin Bautista.

En otro resultado, Daily Acero fue la heroína en la victoria de El Valle 1 gol por 0 ante el Nordeste.

El partido sobresalió por la gran exhibición de nivel técnico y defensivo que ofrecieron ambos equipos, y donde El Valle se alzó con la victoria.

La Zona Metropolitana I propinó una goleada 6-0 a El Higuamo, en un partido dominado de principio a fin por las metropolitanas.

Kiarelis Sánchez y Pilar García, con dos goles cada una, fueron las mejores por Metropolitana I, que también contó con el aporte de Reyna Matos y Camila Mendoza, con un tanto por cabeza.

En el cuarto partido de la jornada, la Zona Suroeste venció 2-0 al Cibao Norte, con goles de Luz Meiri, Rival Montero y Kini Peña.

Fútbol 11

Los representativos desalieron airosos en la jornada de miércoles del

Las chicas de la Zona Metropolitana II se impusieron 1-0 sobre las de Cibao Sur en partido celebrado en el campo de fútbol del Oratorio Centro Juvenil Santo Domingo Savio (DOSA) de esta provincia.

La estudiante Estrella Valdez fue la responsable de lograr el único gol del encuentro en el minuto 18.

En otro encuentro, Disnori Goico logró dos goles para que Cibao Suroeste derrotara 3-0 a su similar de Cibao Nordeste, en encuentro celebrado en las mismas instalaciones.

El primer tiempo se fue con pizarra de 1-0 gracias a un gol encestado por Goico al minuto 24.

Ya para la segunda mitad del partido, Goico volvió a mostrar sus garras para Cibao Suroeste con su segundo gol del encuentro, está vez en el minuto 43.

La victoria fue sentenciada cuatro minutos después con un potente disparo al arco de Viersy Pérez.

En otros resultados de la fecha, el onceno de Metropolitana I goleó 9-0 a Cibao Noroeste, mientras que el encuentro entre las zonas Cibao Norte y El Valle concluyó sin goles.