×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
ACD
ACD

La ACD juramenta filial Nueva York

La nueva directiva es encabezada por Gabriel Barcácel

    Expandir imagen
    La ACD juramenta filial Nueva York
    Américo Celado, primero desde la derecha, toma el juramento a la nueva directiva de la ACD. (FUENTE EXTERNA)

    El comunicador deportivo Gabriel Barcácel  fue juramentado como presidente de la filial en esta ciudad de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

    "Hemos iniciado una nueva etapa en la filial de Nueva York, pongo en las manos de cada uno de estos profesionales la responsabilidad de mantener y solidificar la entidad en esta ciudad para el beneficio de las entidades deportivas y la diáspora", dijo el periodista Américo Celado, presidente de la ACD al hacer uso de la palabra en la actividad.

    Acompañan a Barcácel en la directiva, Daniel Reyes y Martín Zapata como primer y segundo vice presidente.

    Completan el cuadro directivo, Miwany Ruiz, secretaria, Max Pérez Jiménez, tesorero, los vocales serán Johnny Trujillo, Nestor Julio Rosario, Otniel Batista.

    RELACIONADAS

    La destacada periodista Raquel Infante fue designada en relaciones públicas y redes sociales.

    • El veterano cronista deportivo Julio Ogando estará como encargado de cultura y deportes, Miguel Monta nos y Santiago Dolcine serán asesores.

    Celado, juramentó la directiva de la ACD-NY, la que estará por un periodo de dos años.

    "Gracias por la oportunidad de encabezar este selecto grupo de comunicadores, trabajaremos unidos y en consenso para fortalecer la asociación", dijo Barcácel tras ser posicionado.

    Compromiso

    Al hacer uso de la palabra, cada miembro del comité ejecutivo se comprometió a dar lo mejor por la ACD-NY.

    Hicieron acto de presencia el diputado de ultramar Cirilo Moronta, el empresario y líder comunitario Roberto Rojas y el presidente de la Unión Deportiva de Nueva York, Evaristo Madrigal.

    La ceremonia de juramentación se realizó en el restaurant 809 Lounge del alto Manhattan.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.