El Valle avanza en el fútbol sala de los JEDN

Metropolitana I e Higuamo avanzaron a las semifinales del baloncesto como líderes de sus grupos

    Expandir imagen
    El Valle avanza en el fútbol sala de los JEDN
    Momento de acción de un partido de voleibol en los JEDN.

    (FUENTE EXTERNA)

    El Valle goleó 8-1 a Cibao Sur, para avanzar a la semifinal del fútbol sala de los JEDN que se celebra en La Vega. Las ganadoras se enfrentarán a la Metropolitana I, que cayó ante El Suroeste en tanda de penales. 

    Por El Valle, Daily Acero anotó tres goles; Ashley Pérez agregó dos, mientras que Rusmery Beltré, Marilenny Morillo y Ámbar Méndez terminaron con un tanto cada una.

    Mientras por Cibao Sur, Kimberly Victoriano fue la autora de la diana.

    En el triunfo del Suroeste destacaron Lus Meiri Duval Montero y Kiri Peña, con un tanto cada una, y por Metropolitana I, Pilar García perforó la red en dos ocasiones.

    Metropolitana I e Higuamo avanzaron a las semifinales del baloncesto como líderes de sus grupos, mientras en el fútbol 11, Suroeste se enfrentará a Noroeste y Metropolitana I hará lo propio contra Nordeste en busca de un lugar en la final.

    Voleibol femenino

    El Suroeste se medirá a Metropolitana II en una de las semifinales, mientras que Metropolitana I chocará con El Valle en la otra, en el certamen que se celebra en Villa Tapia.

    Balonmano

    El Suroeste y Metropolitana II aseguraron su pase a las semifinales del balonmano como líderes de grupo.

    Béisbol 5

     En la cancha de balonmano de La Vega, concluye hoy y se jugará hasta definir el ganador del bronce, la final será mañana sábado. 

     
      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.