El Valle avanza en el fútbol sala de los JEDN

Momento de acción de un partido de voleibol en los JEDN. ( FUENTE EXTERNA )

El Valle goleó 8-1 a Cibao Sur, para avanzar a la semifinal del fútbol sala de los JEDN que se celebra en La Vega. Las ganadoras se enfrentarán a la Metropolitana I, que cayó ante El Suroeste en tanda de penales.

Por El Valle, Daily Acero anotó tres goles; Ashley Pérez agregó dos, mientras que Rusmery Beltré, Marilenny Morillo y Ámbar Méndez terminaron con un tanto cada una.

Mientras por Cibao Sur, Kimberly Victoriano fue la autora de la diana.

En el triunfo del Suroeste destacaron Lus Meiri Duval Montero y Kiri Peña, con un tanto cada una, y por Metropolitana I, Pilar García perforó la red en dos ocasiones.

Metropolitana I e Higuamo avanzaron a las semifinales del baloncesto como líderes de sus grupos, mientras en el fútbol 11, Suroeste se enfrentará a Noroeste y Metropolitana I hará lo propio contra Nordeste en busca de un lugar en la final.

Voleibol femenino

El Suroeste se medirá a Metropolitana II en una de las semifinales, mientras que Metropolitana I chocará con El Valle en la otra, en el certamen que se celebra en Villa Tapia.

Balonmano

El Suroeste y Metropolitana II aseguraron su pase a las semifinales del balonmano como líderes de grupo.

Béisbol 5

En la cancha de balonmano de La Vega, concluye hoy y se jugará hasta definir el ganador del bronce, la final será mañana sábado.