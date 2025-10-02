Inauguran el torneo de pesca del Marlin Azul en Cabeza de Toro

De izquierda a derecha Alfonso Khoury, Wally Heinsen, el comodoro Jorge Leroux Matos, el director Rafael Brenes y Luis Córdova, durante la ceremonia de apertura. ( FUENTE EXTERNA )

El pescador Miguel Hernández, navegando en la lancha Spice M., logró la primera aguja azul del trigésimo cuarto torneo internacional al Marlin Azul que celebró su primera jornada este jueves bajo la organización del Club Náutico de Santo Domingo y dirigido por Rafael Brenes.

Hernández necesitó solo 15 minutos de los noventa reglamentarios, para retornar a la mar el ejemplar anzuelado. La liberación permitió acumular 300 puntos, tanto en el aspecto individual como al equipo "Ahora vemos", que conforma junto a Diego Viyella en Grace y Lucas Costa en Liquid.

Una segunda pieza correspondió a Lolo Fuentes en la embarcación Arabita. Al igual que Hernández, registra 300 puntos. Lolo pertenece al combinado "Los ganadores", que integran, además, José M. Heinsen, en Sabine, y Jorge Martínez, en la lancha M&M.

Otros marlines azules liberados correspondieron a los pescadores Alberto Serra, en Real Affair, Juan Carlos Puig, en Pícara y Diego Medina en Liquid.

Serra compite en "Los doctores" acompañado de Rafael Isa (Lisa) y José A. Santana en la lancha Ana Marina, mientras que Medina hizo el equipo "Los quita novias" junto a Ernesto Betances y Gabriel Pinol Ferrer. Puig no se inscribió en equipo alguno.

Todas las liberaciones deberán ser presentadas ante los jueces para su validación. Las embarcaciones deben filmar al pescador con su número asignado por el control y presentar la especie debidamente liberada, según establece el reglamento.

Ceremonia

El comodoro anfitrión, Jorge Leroux Matos, dio la bienvenida a pescadores y clubes náuticos nacionales e internacionales durante la ceremonia de apertura celebrada la noche del miércoles en la casa club de la entidad.

"Este día damos inicio a la edición 34 del Torneo Internacional de Pesca al Marlin Azul organizado por nuestro Club Náutico de Santo Domingo. Gracias a los patrocinadores y colaboradores que por casi tres décadas y media han servido de apoyo. De igual modo, gracias a los amigos Puerto Rico, Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, Islas Vírgenes Británicas, y por supuesto, a los pescadores y clubes náuticos de nuestra República Dominicana. A todos, la más cordial bienvenida", resaltó Leroux Matos en sus palabras.

Luego del comodoro se dirigió a los presentes el director Rafael Brenes, quien de igual modo agradeció el apoyo del comité de pesca y personal del club por el esfuerzo y dedicación. Aprovechó para recordar algunos aspectos del reglamento que regirá durante los tres días de pesca.

Previamente, el diácono Miguel Oscar Valdez bendijo el certamen deseando éxito a los participantes y agradeciendo a Dios por su protección.

Durante la ceremonia hicieron acto de presencia, además de directivos, pescadores, relacionados e invitados especiales, el Capitán de Navío José María Marte Matías, comandante de la Zona Naval Este, en representación del Comandante General de la Armada de la República, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

Le acompañó el Capitán de Corbeta Silvano Hernández, comandante de la Sub-Zona UT-5 con asiento en Cabeza de Toro.

La noche cerró con un cóctel de bienvenida y música en vivo para todos los presentes.

Este viernes las embarcaciones partirán a las 7:00 de la mañana y lanzarán líneas media hora más tarde. La recogida de líneas durante las dos primeras jornadas será a las 5:00 p.m.

El sábado será la tercera y última fecha de hostilidades, las líneas serán recogidas a las 4:30 de la tarde. Ese mismo día, en horas de la noche, se efectuará la ceremonia de premiación.