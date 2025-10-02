Terence Crawford fue detenido a punta de pistola en celebración por su triunfo ante Canelo

El campeón mundial indiscutido de peso supermediano, Terence "Bud" Crawford, vivió un momento inesperado en Omaha, su ciudad natal, apenas horas después de encabezar un desfile en su honor.

El boxeador fue detenido por la policía en la madrugada del domingo y obligado a salir de su vehículo a punta de pistola, tras lo cual recibió una citación por conducción imprudente.

De acuerdo con el informe oficial, durante la parada un agente notó un arma de fuego en el interior del automóvil, lo que motivó que los cuatro ocupantes fueran sacados bajo protocolo de seguridad.

Posteriormente, se confirmó que todos contaban con permisos legales de porte, incluido un miembro del equipo de seguridad de Crawford.

El púgil de 38 años no ofreció declaraciones sobre el hecho, pero el alcalde de Omaha, John Ewing, aseguró haber conversado personalmente con él y manifestó preocupación por lo ocurrido.

El jefe policial Todd Schmaderer anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer los procedimientos aplicados en la detención.

El episodio contrasta con el ambiente festivo vivido un día antes, cuando la ciudad celebró el triunfo de Crawford sobre Saúl "Canelo" Álvarez en Las Vegas, combate con el que consolidó su estatus como uno de los mejores libra por libra de la historia.

Ha ganado 31 peleas por nocaut

Su récord profesional permanece intacto con 42 victorias, 31 de ellas por la vía del nocaut.