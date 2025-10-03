Educación e Inefi dejan inaugurados de forma oficial los Juegos Escolares en SFM

José Eugenio Vásquez, Stanley Javier, Ángel Lara y David Díaz tuvieron el honor de portar la antorcha. ( FUENTE EXTERNA )

Bajo el lema "Educación más Deporte: La fórmula ganadora" el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) dejaron inaugurado la edición XI de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025.

Durante la celebración, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps destacó la importancia de la juventud y la educación como ejes fundamentales para el desarrollo de la República Dominicana.

“Lo que vemos hoy aquí es una muestra tangible de una visión amplia de política pública que lidera nuestro presidente, Luis Abinader: una visión que entiende que la juventud es la mayor riqueza de la nación y que la educación es el motor de la transformación social y económica del país”, afirmó De Camps.

El funcionario subrayó que cada inversión en escuelas, canchas, programas deportivos y formación docente constituye una apuesta estratégica por un país más justo, más fuerte y competitivo en el mundo. Asimismo, destacó que los estudiantes son los verdaderos protagonistas de esta jornada.

“En sus pasos está el presente, y en sus sueños, el porvenir de la patria. Que cada participación en estas jornadas sea también la victoria de sus familias, que con sacrificio y amor acompañan este proceso formativo”, agregó el titular de la cartera educativa.

En la ceremonia inaugural, que se llevó a cabo en la pista del Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte de San Francisco de Macorís, sede principal de la justa, participaron además, atletas, entrenadores, delegaciones regionales y autoridades civiles y deportivas.

Alberto Rodríguez agradece apoyo

El director de INEFI, Alberto Rodríguez, agradeció el respaldo del ministro de Educación por el apoyo brindado a su gestión.

“Un reconocimiento especial al amigo ministro de Educación, Luis Miguel, por su colaboración constante con el INEFI. Su apoyo ha sido clave para que hoy estemos celebrando unos juegos de esta magnitud, fortaleciendo la sinergia entre educación y deporte, pilar fundamental para el desarrollo de ustedes, nuestra juventud”, expresó Rodríguez.

Organizados por el INEFI, los juegos se celebran del 28 de septiembre al 12 de octubre, y reúnen a más de 4,000 atletas que competirán en 21 disciplinas y 201 pruebas. Considerado la mayor fiesta deportiva escolar de la nación, el evento movilizará a más de 200,000 estudiantes y contará con el apoyo de 400 oficiales técnicos y un equipo logístico superior a 300 personas.

Además de San Francisco de Macorís, las subsedes de La Vega, Salcedo y Nagua acogerán parte de las competencias en instalaciones deportivas remozadas. Entre las disciplinas figuran atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, voleibol, judo, karate, taekwondo, ajedrez, gimnasia, halterofilia y boxeo, entre otras.