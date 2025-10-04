Costa y Viyella conducen equipo "Ahora vemos" al primer lugar en pesca Marlin Azul

Integrantes de la embarcación Pícara que participa en el torneo de Pesca del Marlin Azul que organiza el Club Náutico de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Los pescadores Lucas Costa y Diego Viyella liberaron sendos marlines azules para conducir al equipo "Ahora vemos" al primer lugar de la trigésimo cuarta edición del Torneo Internacional de Pesca al Marlin Azul que se desarrolla desde el pasado jueves, organizado por el Club Náutico de Santo Domingo.

En la justa que dirige Rafael Brenes, compiten 19 embarcaciones de seis países.

Costa liberó un ejemplar azul a bordo de la lancha Liquid, mientras que Viyella lo hizo en la embarcación Grace. Esas liberaciones, junto a la de Miguel Hernández en Spice M., el primer día, suman 900 puntos para el equipo puntero.

El combinado "Los caipirios" se mantuvo con 600 puntos y ahora ocupa el segundo lugar. Lo integran Joe Simó, en la lancha Grace; Romel Marranzini, en Tomahawk y Chad Lettsome, quien navega en la embarcación Sabine.

"Los doctores", conformado por Rafael Isa (Lisa), José A. Santana (Ana Marina) y Alberto Serra, navegando en Reel Affair, se encuentra en tercer puesto, también con 600 puntos. La cuarta casilla la ocupa el equipo "Los ganadores".

Al finalizar la segunda jornada, Alberto Serra (Reel Affair) ocupa el primer lugar entre los pescadores categoría Club con 600 puntos.

Le siguen Miguel Hernández (Spicy M.), Lolo Fuentes (Arabita), Chad Lettsome, Diego Medina, Romel Marranzini, Orlando Navarro, Lucas Costa, Diego Viyella, Carlos Ramírez, Rafael Brenes, Jesús Medina, Wanda de Viyella, José G. Heinsen y Rafael Merino, todos con 300 puntos.

La categoría A está comandada por Juan Carlos Puig, con 900 puntos en la lancha Pícara, siguen Oscar Benito (Pícara) y Will Manning (Delta Down), con 600 cada uno; Miguel Santiago, Xavier Quiñónez, José Suárez, Amaury Maza, Juan Zorrilla, Franco Godfrey y Franco Rivera, tienen 300 puntos per cápita.

Reel Affair y Pícara por lanchas

Las embarcaciones Reel Affair y Pícara dominan las categorías Club y A, respectivamente.

En cuanto a Reel Affair, acumula 900 puntos, seguida de Liquid y Spicey M., con igual cantidad de agujas azules liberadas. Por su lado, Pícara tiene 1,500 puntos frutos de cinco piezas retornadas a la mar. En su categoría siguen Delta Down, con 1,200 y Sea Wish con 900 puntos.

Los pescadores de Reel Affair son Carlos Ramírez, Alberto Serra, Juan Medina y Pedro Mella. La Pícara está abordada por Rhansés Carazo, Juan Carlos Puig, Oscar Benito y Xavier Acevedo.

Durante la segunda jornada celebrada este viernes, el pescador Orlando Navarro, en Hook Up, logró liberar la primera aguja.

La última fue para Rafael Merino en Spicy M. Este sábado las embarcaciones recogen líneas a las 4:30 de la tarde para el tercer y último día de pesca. En horas de la noche se efectuará la ceremonia de premiación.