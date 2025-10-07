Zona Metropolitana II da golpe de autoridad en el taekwondo escolar

Momento de acción del torneo de fútbol sala de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se celebran en San Francisco de Macorís como ciudad sede. ( FUENTE EXTERNA )

La Zona Metropolitana II dio un golpe de autoridad al apoderarse del primer lugar de las competencias de taekwondo celebradas en la cancha del Polivalente de Salcedo como parte de los XI Juegos Escolares Nacionales que tienen lugar en esta ciudad.

Los metropolitanos II (Monte Plata y Santo Domingo) se llevaron los máximos honores del taekwondo al adjudicarse siete medallas de oro, seis de plata e igual cantidad de bronce, para un total de 19 preseas.

El segundo puesto lo ocupó el Nordeste (Nagua y San Francisco de Macorís), al conquistar cinco metales dorados, cuatro de plata y tres de bronce (12), mientras que el tercer lugar correspondió a Cibao Sur (La Vega y Sánchez Ramírez), que ganó cuatro oros, dos platas y siete bronces.

La Zona Noroeste (Mao y Santiago Rodríguez) se adueñó del cuarto lugar al apoderarse de tres metales de oro, uno de plata y tres de bronce, y el quinto puesto fue para Cibao Norte (Santiago y Puerto Plata), con dos oros, cinco platas y 10 preseas de bronce, y en sexto quedó Metropolitana I (Distrito Nacional y San Cristóbal) tras alcanzar un oro, cuatro medallas de plata y cinco de bronce.

El Suroeste (Barahona y Neyba) logró el séptimo puesto, con un oro, otra de plata y seis de bronce, mientras que en el octavo lugar quedó El Higuamo, con una presea de oro, una de plata y tres de bronce.

Medallero general

Con un total de 65 medallas, incluidas 20 de oro, igual cantidad de plata y 25 de bronce, la Zona Metropolitana II se afianzó en el primer lugar del medallero general de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco de Macorís 2025.

El segundo lugar general corresponde a El Valle, que tiene 15 preseas doradas, 10 de plata y nueve de bronce, para un total de 34, mientras que el tercer peldaño lo ocupa El Nordeste, con 11 oros, 10 de plata y 16 de bronce (37).

El Cibao Sur, que figura en el cuarto escaño, tiene 11 metales dorados, seis de plata y 18 de bronce, en tanto que El Higuamo, que está en el quinto, ha ganado 11 medallas de oro, cinco de plata y 18 de bronce, mientras que El Suroeste, con 10 oros, 13 de plata y 21 de bronce, ocupa el sexto puesto.

Zona oro plata bronce total

Metropolitana II 20 20 25 65

El Valle 15 10 09 34

Nordeste 11 10 16 37

Cibao Sur 11 06 18 35

Higuamo 11 05 18 34

Suroeste 10 13 21 44

Cibao Noroeste 06 05 07 18

Metropolitana I 05 15 21 41

Cibao Norte 05 10 17 32

Baloncesto masculino

Los quintetos de Cibao Norte y El Nordeste consiguieron sendas victorias en el segundo día del torneo de baloncesto masculino que se lleva a cabo en el Pabellón Mario Ortega como parte de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se celebran en esta ciudad.

Cibao Norte exhibió su poderío al superar 75 por 43 sobre El Higuamo, con una sólida defensa que provocó el juego errático de los contrarios.

El capitán Raynier Peña fue figura clave con 15 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias, mientras que Jeylin Colón añadió nueve puntos y ocho rebotes. Daneurys Vidal brilló desde la banca con 14 puntos (5 de 8 en tiros de campo). Por Higuamo, el capitán Yerri Contreras y Maiker Guzmán encestaron 11 puntos cada uno.

En el segundo choque de la jornada, El Nordeste derrotó 52 por 42 a El Valle en un duelo más equilibrado que se definió en los minutos finales.

El Nordeste, dirigido por Henry Almánzar, fue guiado por Enmanuel Amparo, quien terminó con 21 puntos y 14 rebotes (para una valoración de 20), y Ángelo Lajara, quien sumó 11 puntos y 14 rebotes.

Por El Valle, el capitán Janser Guerrero destacó con 11 puntos y nueve rebotes, mientras que Josmel Mejía aportó 10 puntos y cuatro rebotes. La escuadra nordestana fue más efectiva en la zona pintada (32 puntos) y aprovechó nueve puntos en segundas oportunidades.

Fútbol masculino

El onceno de Cibao Sur derrotó este martes 2 goles por 0 al representativo de Metropolitana II en la continuación del fútbol masculino de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, en choque correspondiente al Grupo B.

Fue el segundo triunfo del combinado de Cibao Sur (La Vega y Sánchez Ramírez) en estos Juegos Escolares, que tiene como escenario el Oratorio Centro Juvenil Santo Domingo Savio (DOSA) de La Vega.

Pablo Moisés marcó el primer gol al minuto 23. Pero es en el minuto 53 que aparece la segunda diana de Cibao Sur por parte de Jarlyn Manuel Rodríguez, quien elevó a siete su producción golera en estos juegos.

En el choque del pasado lunes, Rodríguez, en el triunfo 6-1 de Cibao Sur ante la zona de Higuamo, logró los seis goles.

Cibao Norte divide honores

En otros encuentros de la fecha, la Zona Cibao Norte goleó 5-1 a El Valle, en el primer encuentro de una doble jornada en choque también celebrado en los terrenos del DOSA.

En el minuto cuatro, Everson Matellyz anotó el primer gol de Cibao Norte. Luego, en el minuto ocho, Enmanuel Diaz envió la pelota a la red para El Valle.

José David Vásquez se encargó de darle la ventaja a Cibao Norte (minuto 28) antes de concluir la primera mitad.

De regreso a la acción, Oliver Gómez fue el autor del tercer gol al minuto 32, mientras que 120 segundos después, su compañero Isaac Fermín Plácido aportó el cuarto tanto, mientras que Estyven Pierre aseguró el triunfo con la quinta diana al minuto 44.

En el segundo encuentro, la zona Metropolitana II superó por la mínima a Cibao Norte 1-0.

Juan Reluz fue el autor del único gol del encuentro, producido en el minuto 48 del encuentro.

Softbol femenino

El selectivo de la Zona Metropolitana II derrotó, por la vía del nocaut 13 carreras por 0 al equipo del Noroeste en partido correspondiente al torneo de softbol femenino que se celebra en el Complejo Deportivo de La Vega.

Crismelin Jiménez y Auris Quezada comandaron el ataque ofensivo de las ganadoras al remolcar tres y dos carreras, respectivamente.

La victoria se la acreditó María Rodríguez, quien lanzó tres entradas, sin hits, dos boletos y siete ponches.

El revés fue para Arianni Camacho, con labor monticular de dos episodios de tres hits, siete carreras (cinco limpias), seis transferencias y tres ponches.

Suroeste 16, Cibao Norte 0

En otro encuentro, la zona Suroeste también le aplicó un nocaut a Cibao Norte 16-0. La ofensiva de las ganadoras estuvo encabezada por Hasmin Matos, con tres carreras remolcadas, mientras que Saribel Cuello, Janna Matos, Eliza Garo y Carolina Espinosa produjeron dos vueltas cada una.

La lanzadora ganadora fue Garo, quien tiró tres entradas, con cuatro boletos y seis ponches, mientras que Evelis Reyes cargó con el revés al permitir cuatro imparables y 10 vueltas, con seis boletos y un ponche en un episodio.

Cibao Norte 11, El Valle 4

Franchesca Paulino disparó un cuadrangular de dos carreras y Elvelis Reyes lanzó juego completo en la victoria 11 carreras por 4 de Cibao Norte sobre El Valle en el tercer partido de la jornada del softbol femenino.

Shanelis Cabrera también se destacó por Cibao Norte al remolcar tres carreras, mientras que Aleska Zabala produjo dos.

Reyes lanzó cinco entradas de dos imparables, cuatro carreras, una base por bola y siete ponches. Por El Valle, Deyelin Calderón cargó con la derrota al trabajar cuatro episodios de seis hits, 11 carreras (nueve fueron limpias), 10 transferencias y cinco ponches.

Metropolitanos I supera a El Higuamo

Un rally de nueve carreras en la parte alta de la quinta entrada fue la clave para que la zona Metropolitana I derrotara, de manera apretada 16-13, a El Higuamo.

Con el partido 13-7 a favor de Higuamo, las metropolitanas atacaron a la relevista Liliam Ramírez, quien cargó con la derrota. La relevista Crismel Montero se anotó el triunfo al tirar cuatro entradas de seis hits, cuatro carreras, cinco boletos y un ponche.

Geiris Alcántara fue la mejor a la ofensiva por las ganadoras con tres carreras remolcadas.

Por el Higuamo, Jennifer Sanon remolcó tres, mientras que Helen Familia, Yismelin Turbí y Brianna Santana impulsaron dos vueltas cada una.

Fútbol sala masculino

Los equipos Metropolitana I y El Higuamo se alzaron con sendas victorias este martes en la segunda fecha del torneo de Fútbol Sala (Fútsal) que se lleva a cabo en Multiuso de Castillo, como parte de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco de Macorís 2025.

Metropolitana I se impuso 3 goles por 2 ante El Noroeste. Luis River, Alejandro Marte y Johan Ramírez anotaron por Metropolitana I, mientras que en la causa perdida, Luis Lugo Candelario fue el autor de las dos dianas.

En el otro encuentro, El Higuamo doblegó 5 goles por 1 a Metropolitana II. Elián Reyes Cruz y Javier del Rosario, con dos tantos cada uno, encabezaron el ataque de los ganadores, que también contaron con el aporte de Junior López, con un gol.

Por Metropolitana II, Oliver Vásquez de los Santos, anotó el único tanto del equipo.

El Suroeste venció por la mínima 1-0 a Cibao Sur en un cerrado partido que derramó gran emoción entre el público que asistió al escenario deportivo.

El delantero Ángel Piña fue el autor del gol que le dio la victoria al Suroeste.