Los Juegos Escolares, el ensayo de la base deportiva del primer mundo

Casi medio siglo después, esta ciudad acoge una competencia multideportiva nacional y desde el 28 de septiembre y se extenderá al próximo domingo, con 4,500 atletas/estudiantes que han transformado el paisaje del municipio cabecera de la provincia Duarte.

Una logística que ha requerido de una profunda remodelación de instalaciones y coordinar una extensa eliminatoria.

Tras el exitoso montaje del 2023 en la región Sur -con Barahona como sede principal-, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) ha logrado dar continuidad al ciclo natural de montar la cita estudiantil bianual.

"Aquí hay mucho talento; aquí están los atletas que van a ser el relevo generacional en el alto rendimiento, y los estamos preparando nosotros", dijo a Diario Libre el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella.

Los Juegos están amparados en la Ley General de Educación, que establece su celebración cada dos años. Esta disposición fue impulsada tras la creación del INEFI en 1998, bajo la iniciativa de la entonces senadora del Distrito Nacional, Milagros Ortiz Bosch.

Una inversión de peso

El montaje de los JEDN 2025 tuvo un costo aproximado de RD$700 millones, según Rodríguez Mella, una inversión que involucra a distintos estamentos del Gobierno dominicano.

Los fondos se distribuyen en partidas que incluyen infraestructura, alimentación, equipamiento, alojamiento, logística y recreación, entre otros componentes.

Durante el desarrollo de los Juegos, se realiza un programa de charlas de capacitación dirigido a los estudiantes-atletas y a sus entrenadores, con la participación de medallistas olímpicos y panamericanos como Félix Díaz, Vicbart Geraldino, Gina Mambrú, Yamilet Peña, Juana Arrendel y Cristian Pinales, entre otros deportistas de alto nivel.

Larga preparación

Aunque la competencia se desarrolla durante os semanas, el proceso para llegar a ella se extiende por más de seis meses. Las eliminatorias nacionales comenzaron en abril, involucrando a centros educativos de todo el país.

Las distintas federaciones deportivas nacionales han acompañado al INEFI en el desarrollo de los Juegos, con el objetivo de fortalecer el deporte escolar y convertirlo en semillero del alto rendimiento dominicano.

Mirada hacia el Este

La próxima edición de los Juegos Escolares está prevista para 2027. Según adelantó Rodríguez Mella, la región Este ha presentado una solicitud formal para ser la próxima sede, algo que podría confirmarse durante la ceremonia de clausura del próximo sábado.

4,500 Estudiantes-atletas están participando en la edición de los Juegos Escolares Nacionales de SFM.