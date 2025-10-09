Melina Díaz vence en Red Bull Tetris

La noche del lunes, Santo Domingo fue testigo de una de las competencias de esports más emocionantes: Red Bull Tetris. La final nacional, celebrada en Frikix Café, reunió a fanáticos del Tetris, miembros de la comunidad gaming del país y medios de comunicación, en una noche inolvidable.

Tras una reñida competencia, Garibaldy, Melina, Luiman y Jhonny avanzaron a los cuartos de final, y finalmente Melina y Jhonny se enfrentaron en la gran final. Melina Díaz, la única mujer en clasificar, se coronó campeona con 296.650 puntos, mientras que Jhonny quedó en segundo lugar con 296.061 puntos.

"Estoy muy feliz por haber ganado este campeonato nacional. Luché mucho para llegar aquí", expresó Melina Díaz.

Ahora, Melina se prepara para una nueva aventura: representar a la República Dominicana en Dubái frente a los mejores jugadores de Tetris del mundo.

Detalles del evento

La Final Nacional de Red Bull Tetris reunió a los jugadores más destacados del país,la clasificatoria tuvo una duración de 3 meses, y la batalla final internacional se celebrará en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Durante el evento, más de 2,000 drones iluminarán el cielo del desierto, dando vida al primer Tetris oficial jugable en vivo dentro del icónico Dubai Frame.