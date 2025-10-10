Monarcas 2015 ganan el XIV torneo de softbol de Oficiales Académicos de las FFAA y la PN
Manuel García fue el mejor lanzador del circuito con marca de 8-2
Los Monarcas-2015 vencieron por barrida en dos partidos a los Inmortales 2003 para coronarse campeón del XIV torneo de softbol de Oficiales Académicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Con pizarra de 10-3 pasó el primer partido ganado por los Monarcas, en el encuentro celebrado en el estadio Hipólito Ureña de la Fuerza Aérea Dominicana.
El triunfo fue para Eudalys Pérez y Pérez y perdió Julio Rodríguez. Pérez y Pérez en 6.0 episodios permitió tres carreras, siete hits, un jonrón, dos ponches y dos transferencias.
Se destacaron al bate por los ganadores Carlos Ramírez con jonrón y sencillo; Pedro Bidó con un cuadrangular; Yabel Blando y Júnior Medina, un doble cada uno; con un sencillo Melvin Quezada y Franklin Díaz.
En el segundo partido que le dio el campeonato, los Monarcas fletaron 14 hits para anotar igual número de carreras y llevarse el triunfo 14-7.
Nuevamente ganó Eudalys Pérez que como relevista lanzó 3.1 innings permitió una carrera, tres hits, una base y un ponche, mientras que Julio Rodríguez, también como relevista, cargó con la segunda derrota.
La ofensiva de los ganadores fue liderada por Carlos Ramírez, de 3-3, tres anotadas y seis impulsadas, un triple y dos cuadrangulares; Raumely Ozuna, tres sencillos; Júnior Medina, cuadrangular y sencillo y José Colón, par de singles.
La premiación
El presidente de Lisoa, teniente coronel Danny Batista Ozuna, (ERD-DEM), al entregar el trofeo de campeón a los Monarcas-2015, y a Inmortales-2003,
"Esos apoyos garantizaron que hoy estemos entregando estos trofeos, ganados en el terreno por ustedes, soltados-atletas, que compitieron y compartieron en cada uno de los encuentros programados por la Lisoa, encuentros donde además de la celebración por el triunfo al final de cada jornada, siempre estuvo presente la hermandad y confraternidad entre soldados amigos", señaló el coronel Batista.
Líderes individuales
Bateo: Argenis Beltré (Legionarios) .741
Hits: Jonathan Javier (Guerreros), 23
Anotadas: Argenis Beltré (Legionarios) 26
Dobles: Jonathan Javier (Guerreros) 9
Triple: Deivi Estrella (Intocable) 5
Jonrones: Miguel Arias (Faraones), Joel Heredia (Moperipa) y Jorge Jiménez (Sangre Nueva) 7.
Empujadas: Argenis Beltré (Legendarios) 24
Bases Robadas: Kelvin Valenzuela, Imparables
El mejor lanzador en juegos ganados y perdidos fue Manuel García de Trabucos (8-2), en efectividad el mérito fue para Luis D. Martes y en ponches Merianny Tamarez con 28.
Como Jugador Más Valioso en la ronda regular fue reconocido Argenis Beltré y como lanzador destacado Manuel García Suárez.