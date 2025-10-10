Monarcas 2015 ganan el XIV torneo de softbol de Oficiales Académicos de las FFAA y la PN

Los Monarcas 2015, campeones del XIV torneo de softbol de Oficiales Académicos de las FFAA y la PN ( FUENTE EXTERNA )

Los Monarcas-2015 vencieron por barrida en dos partidos a los Inmortales 2003 para coronarse campeón del XIV torneo de softbol de Oficiales Académicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Con pizarra de 10-3 pasó el primer partido ganado por los Monarcas, en el encuentro celebrado en el estadio Hipólito Ureña de la Fuerza Aérea Dominicana.

El triunfo fue para Eudalys Pérez y Pérez y perdió Julio Rodríguez. Pérez y Pérez en 6.0 episodios permitió tres carreras, siete hits, un jonrón, dos ponches y dos transferencias.

Se destacaron al bate por los ganadores Carlos Ramírez con jonrón y sencillo; Pedro Bidó con un cuadrangular; Yabel Blando y Júnior Medina, un doble cada uno; con un sencillo Melvin Quezada y Franklin Díaz.

En el segundo partido que le dio el campeonato, los Monarcas fletaron 14 hits para anotar igual número de carreras y llevarse el triunfo 14-7.

Nuevamente ganó Eudalys Pérez que como relevista lanzó 3.1 innings permitió una carrera, tres hits, una base y un ponche, mientras que Julio Rodríguez, también como relevista, cargó con la segunda derrota.

La ofensiva de los ganadores fue liderada por Carlos Ramírez, de 3-3, tres anotadas y seis impulsadas, un triple y dos cuadrangulares; Raumely Ozuna, tres sencillos; Júnior Medina, cuadrangular y sencillo y José Colón, par de singles.

La premiación

El presidente de Lisoa, teniente coronel Danny Batista Ozuna, (ERD-DEM), al entregar el trofeo de campeón a los Monarcas-2015, y a Inmortales-2003, subcampeones, reiteró su agradecimiento al apoyo del ministerio de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

"Esos apoyos garantizaron que hoy estemos entregando estos trofeos, ganados en el terreno por ustedes, soltados-atletas, que compitieron y compartieron en cada uno de los encuentros programados por la Lisoa, encuentros donde además de la celebración por el triunfo al final de cada jornada, siempre estuvo presente la hermandad y confraternidad entre soldados amigos", señaló el coronel Batista.

Líderes individuales

Bateo: Argenis Beltré (Legionarios) .741

Hits: Jonathan Javier (Guerreros), 23

Anotadas: Argenis Beltré (Legionarios) 26

Dobles: Jonathan Javier (Guerreros) 9

Triple: Deivi Estrella (Intocable) 5

Jonrones: Miguel Arias (Faraones), Joel Heredia (Moperipa) y Jorge Jiménez (Sangre Nueva) 7.

Empujadas: Argenis Beltré (Legendarios) 24

Bases Robadas: Kelvin Valenzuela, Imparables

El mejor lanzador en juegos ganados y perdidos fue Manuel García de Trabucos (8-2), en efectividad el mérito fue para Luis D. Martes y en ponches Merianny Tamarez con 28.

Como Jugador Más Valioso en la ronda regular fue reconocido Argenis Beltré y como lanzador destacado Manuel García Suárez.