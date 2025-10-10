Muere Arturo Gatti Jr., hijo del legendario boxeador: lo encuentran igual que su padre hace 16 años

Arturo Gatti Jr., hijo del reconocido boxeador canadiense-italiano Arturo Gatti, falleció a los 17 años en México. La noticia fue dada a conocer por Chuck Zito, ex guardaespaldas y amigo cercano del luchador, a través de una publicación en redes sociales.

"Con el corazón destrozado tengo que decir... descansa en paz, Arturo Gatti Jr., de 17 años", escribió Zito, quien aseguró que el joven habría muerto por suicidio en México. "De la misma forma en que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años", añadió, en referencia al fallecimiento de Gatti Sr. en 2009, un caso que fue catalogado como suicidio pero que dejó dudas sobre las circunstancias.

Zito extendió sus condolencias a la familia del boxeador: "Mis condolencias a la madre, hermanas, hermanos y a su hija Sofía".

Tras la difusión del mensaje, el entrenador de Gatti Jr., Moe Latif, confirmó la noticia en redes sociales: "Lamentablemente, no es un rumor ni una broma. Arturo se ha ido". También pidió a los seguidores respeto y privacidad ante la tragedia.

El cuerpo del joven habría sido encontrado en un apartamento de Ciudad de México donde residía con su madre, Amanda Rodrigues, aunque las autoridades locales no han ofrecido todavía un informe oficial sobre las circunstancias de su muerte.

El fallecimiento de Gatti Jr. recuerda inevitablemente la misteriosa muerte de su padre, Arturo "Thunder" Gatti, uno de los boxeadores más carismáticos y queridos de su generación. Gatti Sr. fue campeón mundial en dos divisiones —peso superpluma de la IBF y superligero del CMB— y protagonizó combates memorables frente a rivales como Micky Ward y Floyd Mayweather Jr. Su estilo valiente y agresivo lo convirtió en una figura de culto en el boxeo.

En 2012, Amanda Rodrigues, madre del joven, declaró en una entrevista que su hijo "era todo lo que le pedí a Dios" y que su sonrisa "era la misma que la de su padre". Dijo además que extrañaba "mucho" a su esposo, cuya muerte siempre consideró envuelta en misterio.

Te puede interesar Muere boxeador norirlandés John Cooney una semana después de pelea

Futuro del boxeo

La comunidad del boxeo expresó pesar por la pérdida. Varios medios especializados y federaciones internacionales enviaron condolencias a la familia Gatti, destacando que Arturo Jr. tenía un futuro prometedor y había comenzado a entrenar con la intención de seguir los pasos de su padre.

La muerte de Gatti Jr. ha sacudido al mundo deportivo y reavivado las conversaciones sobre el peso del legado familiar, las presiones de la fama y la salud mental en los jóvenes atletas.