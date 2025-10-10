Asunción del Paraguay elegida sede de los Juegos Panamericanos 2031

Los Juegos Panamericanos del 2031 serán celebrados en Asunción del Paraguay. ( FUENTE EXTERNA )

En una Asamblea llena de emociones y unidad entre los países miembros de Panam Sports, el continente eligió a la ciudad sede de los Juegos Panamericanos 2031.

Se trata de Asunción del Paraguay quien ganó la elección con 28 votos contra los 24 logrados por Río Niterói. de un total de 52 sufragios.

Cabe señalar que el único país ausente en la Asamblea fue Dominica, por lo que el resto de los 40 países pudo emitir su voto y participar de esta elección.

"Estoy muy feliz. Nuestros sueños, gracias a Dios, con el apoyo de todos, se hacen realidad. Vamos a trabajar mucho por esto y estamos muy felices, valoramos mucho el apoyo de la gente y no vamos a defraudarlos nunca. Le dedico este triunfo a todo el pueblo paraguayo y a todo el esfuerzo que hacen las Américas para salir adelante", señaló un emocionado Camilo Pérez, Presidente del Comité Olímpico Paraguayo.

"Sé que a veces es muy difícil apretar el botoncito para apoyar a David, cuesta un poco más, queremos asegurar siempre con Goliat. Por eso estoy muy contento. Tuvimos una gran competencia por eso agradezco al Presidente del Comité Olímpico brasileño, Marcos La Porta. Agradezco a todos mis amigos y en especial, a mi presidente, el Presidente Santiago Peña" concluyó el miembro COI paraguayo.

Asunción del Paraguay por primera vez en la historia será sede de la cita continental y será el decimotercer país en organizar la máxima fiesta deportiva de las Américas.

