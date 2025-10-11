Marileidy Paulino elogia la labor de Alberto Rodríguez a favor de la juventud dominicana

Marileidy Paulino junto a Alberto Rodríguez, en compañía de Jaseen Pérez, entrenador de la atleta. ( FUENTE EXTERNA. )

La campeona olímpica y mundial de los 400 metros planos, Marileidy Paulino, expresó su reconocimiento al trabajo del director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez, destacando su compromiso con la formación y el desarrollo de la juventud dominicana a través de la educación y el deporte.

"Debemos ser ejemplo y preparar la futura generación, como lo está haciendo Alberto Rodríguez, iniciando desde la educación", subrayó la destacada atleta, quien agradeció a varias personas por el éxito alcanzado en su carrera deportiva.

"Todos ellos son parte de cada escalón que Dios y la vida me están permitiendo subir en este mundo de los 400 metros", afirmó Paulino al referirse al apoyo que ha recibido durante su carrera, tanto a nivel nacional como internacional.

Agradece apoyo

En un mensaje cargado de gratitud, la atleta también señaló el respaldo de los dominicanos y seguidores de todo el mundo.

"Gracias a todos los dominicanos y a los seguidores alrededor del mundo que me han llenado de amor y ánimos en cada competencia", expresó.

Asimismo, exhortó a proteger a los atletas en activo y a honrar a los ya retirados.

"Son un tesoro de nuestro país. No los olvidemos, porque un día hicieron sonar nuestro himno nacional", manifestó.

El reconocimiento de Paulino resalta no solo su grandeza deportiva, sino también su compromiso con la promoción de valores y la construcción de un mejor futuro para el deporte dominicano.