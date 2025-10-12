Zona El Higüamo gana Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2025

El Higuamo se coronó campeón de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales celebrados en la ciudad de San Francisco de Macorís ( FUENTE EXTERNA )

La Zona El Higuamo, integrada por las provincias Higüey y San Pedro de Macorís, se coronó campeona de los XI Juegos Escolares Deportivos San Francisco de Macorís 2025, organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

Los campeones concluyeron con 43 preseas de oro, 21 de plata y 34 de bronce, para un total de 98 medallas.

El certamen multideportivo escolar se llevó a cabo en San Francisco de Macorís, como sede principal, y subsedes en Salcedo, Nagua y La Vega.

Con el primer lugar, El Higuamo destronó a la Zona Cibao Sur, integrada por La Vega y Sánchez Ramírez, que conquistó el título de campeón en los X Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se celebraron en Barahona en el 2023.

El Higuamo terminó en la tercera posición al lograr 28 preseas de oro, 19 de plata y 23 de bronce, para totalizar 70 metales en la edición pasada.

La Zona Metropolitana II conservó el segundo puesto logrado en Barahona 2023 con un total de 113 preseas, incluidas 35 de oro, 33 de plata y 45 de bronce.

El Cibao Sur que quedó en el tercer peldaño terminó la contienda con 18 metales dorados, 27 de plata y 33 de bronce, para un total de 78 preseas.

El Valle ascendió al cuarto peldaño, con 17 medallas de oro, 15 de plata y 14 de bronce (46 en total), tras quedar séptimo en Barahona 2023 con 13 preseas doradas, 14 de plata y 24 de bronce, para 51 medallas.

El Suroeste mantuvo intacto el quinto lugar, con una cosecha de 67 medallas (16 oros, 22 platas y 29 de bronce), cinco más que las conseguidas en Barahona 2023, donde se hizo de 17 doradas, 17 de plata y 28 de bronce (62).

El sexto puesto correspondió al Nordeste, con 15 medallas de oro, 14 de plata y 20 de bronce (49). Ese mismo lugar lo ocupó en Barahona 2023, con 14 metales de oro, 16 de plata y 21 de bronce (51 en total).

La zona Metropolitana I finalizó en el séptimo lugar con 12 preseas de oro, 25 de plata y 34 de bronce (71).

Cibao Norte retuvo el octavo con 11 preseas de oro, 15 de plata y 26 de bronce (52), con un mejor resultado que Barahona 2023, donde alcanzó 50 medallas, incluidas 11 de oro, 19 de plata y 20 de bronce, mientras que el noveno peldaño lo ocupó el Noroeste, con 10 oros, cinco metales de segundo lugar y 16 de tercero (31). En el 2023 ganó tres oros, 10 preseas de plata y 22 de bronce.

Alberto Rodríguez: "Higüey, próxima sede JEDN 2027"

El director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella anunció que los XII Juegos Escolares Deportivos Nacionales serán celebrados en el 2027 en Higüey.

El funcionario deportivo señaló que, inmediatamente se pondrá en ejecución un amplio plan de organización y toda la logística para una vez más celebrar lo que denominó la fiesta deportiva escolar.

Higuey y San Pedro de Macorís conformaron la Zona El Higuamo, campeona de la edición XI de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales, celebrada en San Francisco de Macorís.

Rodríguez entregó la bandera de los juegos a Rafael Duluc (Cholitín), senador provincial de La Altagracia, donde será la próxima cita deportiva escolar.

En el acto de clausura, Alberto Rodríguez Mella declaró que los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco de Macorís 2025 constituyeron todo un éxito, al tiempo de señalar que seguirá firme, trabajando por la educación y el deporte.

"Hoy culmina la más grandes celebración del deporte escolar de nuestro país: los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, una verdadera fiesta del talento, el esfuerzo y la juventud dominicana", dijo Rodríguez Mella en el acto de clausura celebrado en el pabellón Mario Ortega "El Águila" de esta ciudad.

Rodríguez Mella afirmó que el gobierno del presidente Luis Abinader ha cumplido con el Noreste, dejando instalaciones deportivas en condiciones ejemplares: una espectacular pista de atletismo en San Francisco de Macorís, polideportivos y otras obras remozadas en La Vega, Salcedo, Villa Tapia y Castillo, y un legado que fortalecerá el deporte escolar por muchos años.

El funcionario dijo que ha sido un honor para el Instituto Nacional de Educación Física recibir a más de 4,000 estudiantes durante los 14 días duró la cita deportiva, donde compitieron, crearon nuevas amistades y vivieron experiencias que le quedarán para toda la vida.

"Nuestro agradecimiento a las autoridades locales de las provincias Duarte, La Vega, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, que abrieron sus puertas y su corazón para recibir a miles de atletas en una región que hoy puede sentirse orgullosa del trabajo realizado", concluyó.

Medallero General

Zona oro plata bronce total

El Higuamo 43 21 34 98

Metropolitana II 35 33 45 113

Cibao Sur 18 27 33 78

El Valle 17 15 14 46

Suroeste 16 22 29 67

Nordeste 15 14 20 49

Metropolitana I 12 25 34 71

Cibao Norte 11 15 26 52

Cibao Noroeste 10 05 16 31

Baloncesto masculino

El quintetose coronódel basket masculino de los juegos deportivos nacionales escolares San Francisco 2025 tras vencer en un disputado partido al zonacon apretado marcador de 64-58 enrealizado en el polideportivo del club Máximo Gómez del sector de Pueblo Nuevo.

Los cibaeños dominaron desde el principio hasta el final con una buena actuación de Lasniel González y Yeilin Colón.

La primera mitad fue controlada fácilmente por el Cibao Norte dirigidos por el experimentado entrenador Michael Marquez 38-28 con una labor combinada de Daneury Vidal y el capitán Rayner Peña.

En el último cuarto los Sureños se acercaron a un solo punto restando 2:15 de juego, pero el Cibao Norte aprovechó varios fallos de la línea de tiro libres del equipo perdedor para despegarse de 5 puntos y de paso ganar el apretado encuentro

Lasniel González fue el mejor encestador del encuentro con 16 puntos y 20 rebotes siendo escoltado de Daneury Vidal con 11 puntos, Kendry Hernández anotó 7 y Alan Gómez y Rayner Peña con 6 puntos cada uno.

Por el Suroeste los más sobresalientes fueron Josué Medina con 17 puntos y 7 rebotes, Aidre Siliu anotó 10, Alison Olivero marcó 8 y Jederick Matos con 7.

La medalla de bronce fue conseguida por la representación de la zona Metropolitana I que venció 69-46 a la zona Cibao Sur en un partido que dominaron desde el inicio hasta el final.

Los mejores encestadores por la Zona Metropolitana I fueron Samir Brea con 16 puntos, Jaiden Guillen anotó 15 puntos y 12 rebotes y Fernando Peña encestó 14 y capturó 13 rebotes.

Por la zona Cibao Sur los más destacados fueron el versátil Yunier Cabrera con 27 puntos y siete rebotes, el capitán Deivi Mercedes estuvo muy por debajo con 7 y John García y Chris Guzmán con tres puntos cada uno.

Béisbol escolar

La novena representativa de la zonaaplastóa la zonaobteniendo la medalla de oro del béisbol masculino de los juegos deportivos escolares San Francisco 2025 celebrados en el estadio Félix Reynoso de

El lanzador ganador fue el relevista Aldo Collado quien lanzó dos entradas y dos tercios sin permitir carreras con cuatro ponches mientras que el serpentinero derrotado fue Félix Mejía que trabajó tres entradas y un tercio con siete carreras permitidas al compás de ocho imparables.

Los más sobresalieron a la ofensiva por Cibao Sur fueron Alejandro Francisco con cuadrangular y dos incogibles, Roger García, Yadiel Martínez, Edward Matos con un vuelacerca y un hit, y Elvis Reyes un jonrón.

Por la zona El Valle los más destacados fueron Ariel Castillo un cuadrangular, Yendry Feliz y Eidan González y Jhadiel Oviedo dos inalámbricos cada uno.

Asimismo, la zona Metropolitana I venció apretadamente 11-7 a la zona Metropolitana II para adjudicarse la medalla de bronce en un partido muy disputado desde el principio hasta el final.

El lanzador ganador fue Frederick Feliz quien tiró cuatro entradas completas ponchando siete bateadores, mientras que Cristóbal de la Cruz fue el pitcher derrotado.

Los más sobresalientes por la zona Metropolitana 1 fueron Hazzael Ortiz, Edward Rosario y Luis Cuello un cuadrangular cada uno y Melvin Martínez dos incogibles.

Por la zona Metropolitana II los más destacados fueron Jeremy de León con un cuadrangular y sencillo, Anthony Mejía dos imparables y Dylan de la Cruz y Edwin Manzueta con un sencillo cada uno