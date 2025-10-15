Duelo de veteranos Rodgers-Flacco atrae reflectores en semana siete de NFL

El duelo que este jueves protagonizarán los veteranos Aaron Rodgers, en los controles de los Pittsburgh Steelers, y Joe Flacco, líder de la ofensiva de Cincinnati Bengals, atrae las luminarias en el inicio de la semana siete de la temporada de la NFL.

Rodgers, de 41 años, y Flacco, de 40, será el cuarto enfrentamiento desde 1950 entre 'quarterbacks' de 40 años o más.

Parecía que las épocas de gloria de estos dos mariscales de campo se quedaron al inicio de la década pasada, cuando Rodgers llevó a ganar el Super Bowl XLV a los Green Bay Packers en la temporada 2010 y Flacco hizo lo propio al guiar a los Baltimore Ravens al título en la edición XLVII de la campaña 2012.

Pero esta temporada los Steelers dieron a Rodgers un segundo aire y el resultado es que el equipo está en la cima del Norte de la Conferencia Americana (AFC) con cuatro triunfos y una derrota.

Su rival, Bengals, los persigue en el segundo lugar de la división con marca de 2-4, y ante la baja de Joe Burrow, 'quarterback' principal, por lesión, confiaron en la experiencia de Flacco para rescatar la temporada.

Pittsburgh es favorito para confirmar su supremacía, pero la llegada de Joe a Cincinnati los hace contendientes para avisar de que uno de los candidatos para llegar a la final de la AFC no murió con la lesión de Joe Burrow.

La semana siete continuará el domingo con 13 partidos entre los que destaca la visita de los campeones Philadelphia Eagles, que intentarán romper su racha de dos derrotas consecutivas, ante los Minnesota Vikings, que no han tenido consistencia sin Jonathan James McCarthy, su pasador principal.

Se espera que uno de los juegos más atractivos lo disputen Los Angeles Chargers, primeros en el Oeste de la AFC, con 4-2, y los Indianapolis Colts, dueños del Sur de la Americana, con 5-1.

En San Francisco, los 49ers, con múltiples lesiones de varios titulares, recibirán a unos Atlanta Falcons que llegan motivados tras su triunfo del lunes pasado ante los Buffalo Bills, uno de los equipos más poderoso de la AFC.

Y en el estadio de Wembley en Londres, Los Angeles Rams, sin Puka Nacua, su receptor estelar, se medirá Jacksonville Jaguars.

La semana siete concluirá el lunes con el duelo entre los sorprendentes Tampa Bay Buccaneers que se meterán a la casa de los Detroit Lions y el juego entre Seattle Seahawks y Houston Texans.

- Partidos de la semana siete de la temporada de la NFL:

. Jueves 16.10: Bengals-Steelers.

. Domingo 19.10: Jaguars-Rams, Bears-Saints, Browns-Dolphins, Titans-Patriots, Chiefs-Raiders, Vikings-Eagles, Jets-Panthers, Broncos-Giants, Chargers-Colts, Cowboys-Commanders, Cardinals-Packers y 49ers-Falcons.

. Lunes 20.10: Lions-Buccaneers y Seahawks-Texans.

Descansan: Bills y Ravens. EFE

