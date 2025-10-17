×
Ministerio de Deportes articula rescate para el complejo deportivo La Barranquita y Arena del Cibao

El titular de la entidad Kelvin Cruz habló del tema al encabezar el acto de presentación del primer equipo de fútbol de la RD

Ministerio de Deportes articula rescate para el complejo deportivo La Barranquita y Arena del Cibao
El ministro de Deportes Kelvin Cruz. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Desde el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) el Gobierno Central trabaja en la articulación de un plan integral para el rescate del complejo deportivo La Barranquita, cuyas instalaciones presentan un visible deterioro desde hace décadas, así como para el fortalecimiento y mantenimiento de la Gran Arena del Cibao.

El ministro Kelvin Cruz explicó que el tema de La Barranquita es un problema que se ha venido prolongando en el tiempo.

Dijo que actualmente se están impulsando acciones "de manera silente, pero firme", con el objetivo de que el caso sea declarado de emergencia nacional.

"Buscamos que se asuma un proceso de saneamiento serio y frontal, con la participación de instituciones nacionales, agrimensores, abogados y todas las herramientas necesarias que pueda disponer el Gobierno", indicó.

El funcionario agregó que se gestiona junto a la gobernadora provincial, Rosa Santos, para establecer contacto directo con el voluntariado o patronato que administra el complejo deportivo, con el propósito de coordinar esfuerzos y buscar soluciones conjuntas.

Asimismo, Cruz adelantó que en los próximos días se realizarán reuniones con el alcalde Ulises Rodríguez y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, donde se espera anunciar importantes iniciativas para el remozamiento y recuperación de los espacios deportivos de la ciudad.

Arena del Cibao

En cuanto a la Arena del Cibao, uno de los principales espacios deportivos y culturales de la región, recordó que recientemente el Gobierno dispuso una inversión de 17 millones de pesos como parte de un esfuerzo inicial para mejorar su infraestructura.

  • También señaló que existe un plan a mayor escala con el presidente Luis Abinader, cuyos detalles se darán a conocer más adelante.

"Estamos comprometidos con devolverle a Santiago y al Cibao sus instalaciones deportivas en condiciones dignas, que sirvan tanto a los atletas como a toda la comunidad", enfatizó el ministro de Deportes.

Kelvin Cruz habló del tema de las referidas instalaciones deportivas al encabezar en Santiago el acto de presentación del primer equipo de fútbol de la República Dominicana conformado por niños neurodivergentes.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.