United Capital Pádel Tour celebra con éxito su tercera para en Punta Cana

Javier Tejada, presidente de United Capital Puesto de Bolsa (centro), entrega un premio a ganadores de la categoría masculina. ( FUENTE EXTERNA )

United Capital Puesto de Bolsa, realizó con gran éxito en Punta Cana la tercera parada del circuito United Capital Padel Tour 2025 del 16 al 19 de octubre con la participaron más de 200 jugadores en las categorías A, B y C, masculino y femenino, todo en un ambiente competitivo y amistoso.

Este encuentro tuvo como sede a Pádel Galaxy en Punta Cana y es el primer tour de pádel avalado por la Real Federación Dominicana de Pádel del 2025, bajo la dirección técnica de Ernesto Martínez.

En la tercera parada del UCPT, 12 participantes lograron llevarse el título de campeones.

A continuación, se detalla a cada uno de ellos:

Masculino

· Categoría A: Fernando Tous y Juan Bisonó

· Categoría B: Howard Brown y Luis Delgado

· Categoría C: Alan Abreu y Joao Abreu

Femenino

· Categoría A: Carla Vásquez e Isabel García

· Categoría B: Claudine García y Laura Gutiérrez

· Categoría C: Amelia Gutiérrez y Carmen García

"Nos llena de orgullo poder celebrar de nuevo en Punta Cana esta parada de nuestro circuito UCPT, un escenario ideal para compartir una gran experiencia con jugadores y clientes de la Zona Este. A través del deporte, seguimos reafirmando nuestro propósito de crear valor para todos y llegar a cada punto estratégico del país", expresó Javier Tejada, presidente de United Capital Puesto de Bolsa.

Asimismo, el torneo contó con la asistencia de más de 400 espectadores, aficionados por el pádel, familiares y amigos, disfrutaron de la adrenalina de cada juego durante los cuatro días de la tercera parada.

"El United Capital Pádel Tour es mucho más que un torneo. Es una auténtica celebración del deporte, donde la pasión, la energía y el trabajo en equipo se viven punto a punto. Cada encuentro deja una huella inolvidable en quienes forman parte de esta gran experiencia", comentó Marta Betances, vicepresidente ejecutivo de United Capital

En esta edición tuvieron como marcas aliadas a: Equifax, Banreservas, Grupo Punta Cana, Heineken 0.0, White Claw, AeroAmbulancia, Panorama Jets, Arajet, Seguros Crecer, Air Europa, Fiji Water, La Roche-Posay, Volvo, Bullpadel, Caserío, Yoka, Tupaq Courrier, El Dorado Park, Aqualit, Ontol, Listín Diario, Grupo SIN, Real Federación Dominicana de Padel, Padel Galaxy, y United Capital Puesto de Bolsa organizadores del torneo.

Con el cierre de esta edición el tour avance hacia su gran Máster Final, del 21 al 23 de noviembre en las canchas de Pádel Social Club de Santo Domingo.

Oscar Saladin, vicepresidente de negocios de United Capital, añadió: "Nos emociona llegar a Punta Cana con la tercera parada del UCPT, un punto clave en nuestro recorrido nacional. Más que un encuentro competitivo, es la oportunidad perfecta para celebrar la pasión por el pádel, seguir generando valor para todos y estrechar lazos con nuestros clientes en la posicionada región este del país."