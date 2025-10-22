Esther Ramírez de 8 años gana oro y plata en el III Centroamericano de Ajedrez Escolar

Desde la izquierda, Francisco Cruz, Nelson Ortiz, Esther Ramírez Campeona Centroamericana y del Caribe U9 Blitz, Elvis Duarte y Braulio Ramirez. ( FUENTE EXTERNA. )

La niña de ocho años Esther Mariel Ramírez Tavera ganó una medalla de oro en la modalidad Blitz y una de plata en la versión clásica, en el III Campeonato Centroamericano y Del Caribe de Ajedrez Escolar 2025, que se llevó a cabo del 13 al 19 de octubre, en las instalaciones del Hotel Ocean Blue de Punta Cana.

En la competencia participaron ocho países de Centroamérica y del Caribe: Cuba, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Aruba, Santa Lucía y República Dominicana con anfitrión.

El Ing. Benjamín Henríquez Trinidad, Instructor Nacional avalado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), señaló que Esther Mariel Ramírez Tavera, cursa el tercero de primaria en el Colegio Centro Educativo las Américas (CELA), de Alma Rosa, Distrito Educativo 10-04.

Ramírez además estudia ajedrez en el Club Banreservas Santo Domingo junto a su padre el Maestro FIDE Braulio Ramírez, entrenador de ajedrez de la institución financiera.

Con su triunfo, Ramírez Tavera pone la República Dominicana por todo lo alto con sus dos medallas en la categoría U9 absoluta, y selló su triunfo frente a Javier Nicolas Batista, Milo Sebastián Batista, Amin Henríquez y Kimi Oviedo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/esther-ramirez-de-8-anos-gana-2-medallas-oro-y-plata-en-iii-centroamericano-de-ajedrez-escolar-fd5eb2e4.jpg Esther Ramírez mientras jugaba una de las partidas del torneo. (FUENTE EXTERNA.)

Además de Esther Mariel Ramírez Tavera, también ganaron medalla Oro, Aimi García categoría U9 Femenina, Bruno Almonte categoría U9 absoluta ambos del Colegio American School, Alejandro Muñoz Feliz categoría U11, del Centro Educativo Celina Pellier, Ángel Sebastián Lara Santos del Colegio San Pio X en la categoría U13 Absoluta, Fraimy Alexander Morel Reyes en la categoría U15 del Liceo Fe y Esperanza, Jennisis Santos del Orbe en la categoría U15 Femenina.

Otros ganadores

Leonardo Simó Paulino categoría U13 absoluta, Sahiean Polanco Fernández categoría U15 absoluta, y Cristal Castillo Henríquez en la categoría U15 Femenina, se quedaron con una presea de plata cada uno.

La premiación estuvo a cargo de Francisco Cruz, vicepresidente de la Confederación de Ajedrez de las Américas.

El ingeniero Benjamín Henríquez Trinidad aprovechó la ocasión para felicitar al presidente Ejecutivo del Banco de Reservas, Dr. Leonardo Aguilera, y al encargado de deportes del Club Banreservas Santo Domingo, Jesús de Los Santos.

El torneo Centroamericano y del Caribe se realizó bajo las reglas de la FIDE y fue organizado por la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) y la Confederación de Ajedrez de las Américas (CCA).