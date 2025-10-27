Manny Pacquiao es elegido vicepresidente de la IBA, federación vetada por el COI

Manny Pacquiao, derecha, tiene planificado volver al ring a principio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El legendario boxeador filipino Manny Pacquiao, de 46 años, fue nombrado el lunes vicepresidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), institución excluida del mundo olímpico por sus numerosos problemas de gobernanza.

Nombrado tras una reunión de la IBA en Manila, Pacquiao "trabajará junto al presidente", el ruso Umar Kremlev, "para desarrollar los programas centrados en los deportistas, promover el boxeo en Asia y más allá, y para defender la equidad y la protección de los boxeadores", anunció la organización.

"Me dedicaré a construir puentes - entre amateurs y profesionales, entre el este y el oeste, entre generaciones y entre las culturas", prometió el filipino, citado en el comunicado.

Antes de colgar los guantes en 2021, "Pacman" se convirtió en el único boxeador de la historia en lograr un título mundial en ocho categorías diferentes, alargando su reinado a lo largo de cuatro décadas (1990, 2022, 2010 y 2020).

Tras entrar en política en 2007, primero como diputado, luego como senador y después como candidato en las elecciones presidenciales de 2022, en las que perdió, ha defendido posturas conservadoras en el ámbito social, marcadas por su conversión al evangelismo, y liberales en el aspecto económico.

La IBA, que durante décadas fue la institución responsable de gestionar el boxeo amateur, fue suspendida en 2019 y vetada definitivamente en 2023 por el COI, que confió la organización de los torneos olímpicos de boxeo a la recién creada World Boxing.

La polémica en Francia

Durante los Juegos Olímpicos 2024 de París, la IBA alimentó la polémica sobre el género de dos boxeadoras, la argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting, al revelar que había excluido de sus campeonatos mundiales a ambas púgiles un año antes.

La sensación filipina de 46 años planea regresar al ring en enero y tiene un objetivo en mente: el campeón de peso wélter de la AMB, Rolando ‘Rolly’ Romero.

Será la primera pelea de Pacquiao desde el empate mayoritario contra el campeón de las 147 libras del CMB, Mario Barrios, en julio, cuando el miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional Clase 2025 buscaba romper su propio récord como el boxeador de mayor edad en ganar un título de peso wélter.

"Nos hubiera encantado volver a pelear antes de fin de año, pero no fue el momento", declaró a ESPN Sean Gibbons, asesor de Pacquiao desde hace mucho tiempo. "2026 será un nuevo año con nuevos comienzos y, con suerte, un nuevo oponente. Creo que enero es el momento perfecto para que Manny deje claro su regreso, y creo que el oponente perfecto es Rolly Romero".

Fuentes confirmaron a ESPN que las negociaciones para una pelea en enero para Pacquiao (62-8-3, 39 KOs) ya han comenzado.

Fuera del ring, Pacquiao estará muy ocupado lanzando Manny Pacquiao Promotions en Estados Unidos. La cartelera inaugural se llevará a cabo el 29 de noviembre en el Pechanga Resort Casino de Temecula, California. El evento marcará el debut profesional del hijo mayor de Pacquiao, Manny "Jimuel" Pacquiao Jr., contra un oponente por anunciar.